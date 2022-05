Suspenden audiencia contra supuesto odontólogo violador porque la Policía no trasladó al imputado

La violación supuestamente ocurrió el 18 de octubre del año pasado y el caso fue denunciado cuatro días después cuando la adolescente contó lo que presuntamente había padecido durante su consulta odontológica. Esta mañana a las 10:00 se tenía previsto la audiencia ante el Juzgado Penal de Garantía Numero Dos, ante la jueza Blanca Graciela Báez, pero fue suspendida porque el imputado nunca llegó. El procedimiento judicial se pospuso para el 23 de mayo a las 9:30.

Lea más: Detienen a supuesto autor de abuso sexual contra una niña de 12 años

Esta situación generó la indignación y desesperación de los padres de la adolescente, pues hace seis meses están buscando que el hombre sea encarcelado. Sin embargo, el mismo actualmente guarda arresto domiciliario. El caso es investigado por la fiscal María Lucía González.

Al respecto, el abogado de la presunta víctima, Ramón Vallejos, lamentó que la justicia sea condescendiente con el odontólogo, pues según los datos ya tiene otras denuncias de violación a otras menores que después de la denuncia pública se animaron también a relatar lo que pasaron durante sus consultas con el odontólogo.

“Es un hecho lamentable y los padres exigen justicia porque no se está procediendo de manera correcta, no están haciendo las cosas como corresponden y eso duele”, dijo el letrado, además se preguntó cómo una persona que supuestamente abusa sexualmente de una menor se va a encontrar tranquilamente en su casa.

Lea más: Docente procesado por acoso fue reelecto como miembro del Consejo Directivo de la Cooperativa Ykuá Bolaños

Así también el Abog. Vallejos afirmó que la víctima se encuentra recibiendo atención psicológica, pero que el trauma sigue y sobre todo el miedo es constante porque el supuesto agresor sigue libre.

Por su parte, la abogada Noelia Marecos, quien también está acompañando el caso, indicó que debido a que el imputado no llegó hasta el Poder Judicial de Caacupé tuvieron que ir hasta la comisaría de Caacupé para consultar por qué no llevaron al imputado, ya que era responsabilidad de los uniformados pasar por el imputado y acercarlo hasta la audiencia.

Marecos aseguró que no pudieron comunicarse con el comisario, pero que los oficiales dijeron que ellos no recibieron ninguna notificación para trasladar a nadie al juzgado y por eso no lo hicieron.