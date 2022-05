Alliana anuncia descuentos para tres diputados “raboneros”

En la Cámara de Diputados, varios proyectos tuvieron que ser postergados en su tratamiento por ausencia de legisladores, ya que no había el quorum requerido. La diputada Kattya González (PEN) planteó una suspensión de 60 días para estos legisladores “raboneros”.

El titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR, cartista), anunció que tres de sus colegas “raboneros” sufrirán un descuento en sus salarios. Según indicó, estos diputados fueron sancionados por llegada tardía y ausencia.

Así también, informó que los tres legisladores ya fueron notificados. “Hay tres diputados aproximadamente que van a tener un descuento en su haberes por llegada tardía y ausencia”, mencionó.

No dio mayores detalles sobre la sanción a sus colegas. No obstante, aclaró que para resolver dicho descuento se verificaron todas las sesiones de este año y no solo las últimas en las que se percibió aún más la “rabonería” de los legisladores.

Conflicto de intereses

En otro momento, fue consultado si hoy, miércoles, podría aprobarse en la Cámara Baja el proyecto de ley sobre conflicto de intereses. Respondió: “Podría ser, yo no tendría ningún inconveniente”.

El proyecto de ley sobre conflicto de intereses o “puertas giratorias” plantea la obligación de cualquier funcionario, incluidos los parlamentarios, de que se aparte o inhiba de actuar en cualquier situación en la que entren en conflictos sus intereses privados con los públicos.