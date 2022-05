Pilarenses recordaron el tercer aniversario de la última inundación en la ciudad

El 10 de mayo de 2019, en un lapso de tres horas, se registraron 400 mm de lluvia en Pilar; una situación que causó una gran inundación. La construcción de la defensa costera y la implementación de los desagües pluviales en la ciudad hacen ahora que las aguas acumuladas por la lluvias sean desagotadas en un tiempo mucho más rápido.

Lidia Jara, pobladora del barrio San Antonio, recordó que aquel día perdió muchas cosas, por que el agua había alcanzado hasta la mitad de su ventana: “trate de salvar lo que puede, pero el resto lo perdí todo, amanecimos en el agua”, refirió.

Siguió comentando que fue un momento muy difícil. “Al principio no me percate que el agua iba a agarrar por completo, tuve que pedir auxilio para poder salvar algunas cosas, como mi heladera, mi cama, los vecinos me ayudaron”, recordó.

La ingeniera Lizza Chamorro, supervisora de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la defensa costera de Pilar, consideró que esta fecha se debe recordar con mucho respeto.

“Esta fecha es muy importante para nosotros, hace tres años que tuvimos la lluvia histórica que en pocas horas hizo que Pilar se inunde completamente (...) Es un momento el cual nosotros rememoramos con mucho respeto lo ocurrido de aquella situación tan trágica y preocupante”, sostuvo.

Chamorro añadió que el avance de la construcción de la defensa costera avanzó en 65,3% en su fase “A”. “Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y estamos a días de llamar a licitación de la fase B y C”, adelantó.

La ingeniera detalló que el ciclo hidrológico ayudó bastante para poder avanzar en las obra y que el canal de derivación del arroyo Ñeembucú, de 14 kilómetros, está a punto de terminar.

Además, recordó que tienen el régimen vial de descansar solo 4 días al mes y trabajar 26. “Este mes el receso va ser solo por dos días para poder compensar un poco esas pérdidas de tiempo en las obras por los días de lluvias. No paramos, la estructura civil del arroyo San Lorenzo está avanzado en un 60%, como así también sobre el arroyo Ñeembucú”, refirió.

Finalmente, recordó el compromiso que asumieron ante el pedido que habían realizado todos los pilarenses para el proyecto de la defensa costera.