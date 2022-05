Joven descubrió chapa clonada: Dan consejos para evitar caer en el fraude

Causó revuelo el caso de una joven que descubrió al salir a almorzar, que otro automóvil de la misma marca, modelo y color, del suyo, tenía la chapa igual a la de su vehículo. Desde la Dirección del Registro del Automotor no tienen la manera de controlar si se clonan o no las chapas y la Policía Nacional, insta a mandar verificar el chasis del auto que se va a comprar, así se podrá descubrir si la chapa fue o no clonada y el chasis adulterado.