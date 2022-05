Acto cultural en honor a la Patria y la madre en San Lorenzo

Desplegados en las graderías los familiares de los estudiantes observaron atentos el desfile estudiantil que se concentró en esta ocasión en el Polideportivo de la ciudad de San Lorenzo. Las autoridades locales acompañaron el despliegue estudiantil, y también observaron las representaciones artísticas ofrecidas por algunas instituciones educativas.

Al encuentro patrio asistió el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Lorenzo, que fueron invitados por la Dirección de Cultura para amenizar el encuentro con el desfile de los integrantes de la institución, quienes llevaron a su compañero can que colabora en los casos de siniestros.

Como cierre del encuentro el director de Cultura, Francisco Russo, interpretó dos músicas, uno de ellos “Trece Tuyuti”, escrito por el poeta Emiliano R. Fernández. En la musicalización apoyó la banda de la Policía Nacional, debido a que la comuna sanlorenzana no cuenta hasta la fecha con una Orquesta Sinfónica que pueda acompañar en estas ocasiones.

En esta ocasión, a diferencia de años anteriores las calles de la ciudad de San Lorenzo no resultaron afectadas, no se volvieron peatonales ya que toda la concurrencia se concentró en el polideportivo de la ciudad. Además, solo fueron invitadas algunas instituciones del microcentro de la ciudad, y no las escuelas cabeceras de la ciudad como solía ocurrir en años anteriores.

Críticas a la organización

A criterio de los participantes de años anteriores, la Dirección de Cultura de la ciudad, organizó un discreto evento, sin la participación de muchas instituciones, y sin mucho movimiento dentro de la ciudad. Los comerciantes ambulantes, a su turno, también criticaron la escasa concurrencia de la gente. Manifestaron, que esta ocasión sería una gran oportunidad para generar ingresos, luego de dos años donde no hubo mucho movimiento económico.