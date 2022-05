“Carapeguá se mueve” contra abuso y acoso sexual en menores

Los adolescentes se preguntaron “dónde están que no se ve la protección de la niñez”. En este distrito en los últimos días se denunciaron hechos de abuso sexual en el entorno familiar y existirían más casos de acoso.

El representante de la Unión Nacional de Estudiantes del Paraguay (Unepy), Rolando Orihuela, pidió a los jóvenes a no temer para denunciar los hechos de abuso y acoso sexual de los que son víctimas, niños y adolescentes, no solo en el entorno familiar sino también muchas veces en las instituciones.

Instó a las víctimas a no callar más y abogó para qué no se siga lastimando a los niños y jóvenes, porque el maltrato y abuso sexual le deja marcado de por vida.

Asimismo, Orihuela pidió justicia para las víctimas y para que no sigan habiendo víctimas y que se cuente con un protocolo de prevención para los casos de abusos sexual de escolares.

Agregó que sin embargo, lo que falta es aplicar un protocolo de prevención para evitar que sigan ocurriendo instruyendo cómo auto protegerse a los niños.

Por su parte, Diana Cabrera, representante estudiantil del colegio San Alfonso, manifestó que esta es una causa que todos debemos abrazar, porque es importante acompañar a los jóvenes y niño, víctimas de violencia o acoso.

Alentó a los jóvenes a no escatimar esfuerzo, si son víctimas de abuso y acoso sexual a no temer y denunciar. Agregó que en caso que si saben de alguien que está pasando por dicha situación ayudar haciendo conocer a las autoridades correspondientes y de esa forma no permitir que ningún niño y ningún joven más sea víctima de abusadores.