Preparan expoferia de la Agricultura Familiar en Pilar

El objetivo de la Expoferia de la Agricultura Familiar es recaudar unos G.100 millones, que irá a beneficio de cada productor del departamento. Según el Ministerio de Agricultura, las ferias de la agricultura familiar son modalidades de negocios denominados Circuito corto de comercialización, ocasión en la que los productores organizados y asistidos por el MAG, de un departamento, realizan acopio y envío colectivo de rubros agropecuarios, cultivados por los mismos, conforme a disponibilidad en finca, para su exposición y venta directa a los consumidores, evitando intermediarios.

El gobernador de Ñeembucú, Luis Benítez (ANR), mencionó que el acompañamiento a los productores es muy importante. “Si el campo no produce, la ciudad no come; la comercialización de productos de la agricultura familiar constituye una herramienta importante para el sistema alimentario de nuestra región”, señaló.

Agregó que desde el gobierno departamental seguirán invirtiendo en infraestructura y equipamientos. “Hemos construido invernaderos en el asentamiento Belén, distrito de Tacuaras, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y otro estamos construyendo en las escuela agrarias, como apoyo a la producción agrícola. Hemos construido casetas para los feriantes y de 5.000 kilos de producción de miel de abejas ahora pasamos producir a 30.000 kilos, gracias al apoyo que les estamos brindando con todas las instituciones a los productores”, resaltó el gobernador.

El ministro Santiago Moisés Bertoni, indicó que según los datos, la ciudad de Pilar ha duplicado su población, lo que significa que existe más boca que alimentar. “Es una oportunidad para los productores feriantes, no se trata solamente de producir, se trata de presentar, de mostrar lo que se produce, estos alimentos que se presentan en feria reúnen todos los estándares de inocuidad”, indicó.

Añadió que la feria se trata de una actividad que redunda en beneficio de ambos extremos. “El productor consigue mejores precios y un mercado donde pueda acceder, y el consumidor consigue mejores precios y productos frescos, como se dice de la granja a la mesa. Esta actividad está evolucionando, no es solo de cuestión de vender, debemos dar un valor agregado en la capacitación en las distintas áreas y en los distintos programas”, dijo el secretario de Estado.

La feria se realizará el próximo 27 de mayo alrededor de la plaza Mariscal López en la ciudad de Pilar. El apoyo a los pequeños productores es para que sigan produciendo, asegurándoles el acceso a las mejores técnicas, a un comercio justo, a un financiamiento adecuado y a una articulación de acciones en los territorios rurales con la finalidad de asegurar el pleno desarrollo de la familia rural.