Dictan arresto domiciliario para intendente de Paraguarí

Los procesados no cumplieron las medidas alternativas impuestas en el mes de marzo pasado, por lo que ayer el juez, a través del A.I. N° 308, revocó las medidas cautelares impuestas que tenían, de libertad ambulatoria.

El ex Intendente de Nueva Colombia fue imputado, el 29 de marzo del año 2021. Fue luego que la Contraloría General de la República(CGR), emitiera su informe final, señalando, que en la administración de Nelsón López en el periodo 2011-2015, habrían indicios de hechos punibles de supuesto “perjuicio patrimonial que supera los G.1.100 millones”, de los recursos de royalties.

En el marco de dicha investigación, también el actual intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón Pintos, junto a su ex pareja María Yudith Dávalos, están investigados en la causa, porque con su empresa, eran proveedores de la comuna de Nueva Colombia, del departamento de la Cordillera, durante la administración de López.

La mayoría de las obras fueron adjudicadas durante el periodo 2011-2015 a la empresa Atlantic Construcciones y Equipamientos, propiedad de Simbrón y de su ex pareja Dávalos.

Asimismo, la distribución del almuerzo escolar, en ese entonces fue otorgada a la empresa Agrofood, representada por María Estela Pintos Marecos, madre del actual intendente de este distrito. Todos ellos están imputados y con arresto domiciliario.

A ellos se suman, como imputados, sus ex operarios, quienes están vinculados en la causa, Hugo Ariel Barchello Riveros, y América Magalli Fernández Galeano. Ambos, actualmente son funcionarios municipales, y Evelio Quinteros, quien fue a cobrar un cheque que entregó la empresa Atlantic por mercaderías retiradas de su hermano quien tiene una ferretería.

El juez Delmás, resolvió que el intendente de este municipio debe cumplir arresto domiciliario con control policial aleatorio. Además tiene prohibición de cambiar domicilio, está obligado de darse por notificado de las audiencias y citaciones, prohibición de salida del país, y se le fijó una caución de G.150 millones.

Mientras que la madre del intendente, consiguió esta medida, con la caución impuesta por el juez, de G. 200 millones. También otras cauciones, para su ex pareja Dávalos, de G. 300 millones, para los ex operarios del intendente, Barchello Riveros, con la suma de G. 300 millones, Fernández Galeano con G. 200 millones y Quinteros, se alcanzó los G.19 millones.

Intendente alega que no presentó condición de dominio

El intendente local, Marcelo Simbrón Pintos(ANR), manifestó que está sometido a la investigación porque fue proveedor de la Municipalidad de Nueva Colombia, pero alega que en las obras que se adjudicaron a Atlantic, no incurrió en ninguna irregularidad de daño patrimonial contra la comuna.

Refirió que estaba con libertad ambulatoria y ahora el juez dispuso nuevamente su arresto domiciliario, porque no presentó la posesión de dominio de inmuebles de G.150 millones.

Dijo que entiende la postura del juez quien no puede asumir la responsabilidad jurídica de nadie, y que ahora su abogado Ricardo Preva, va presentar una fianza personal y solicitará se levante su arresto, y obtenga libertad ambulatoria.

Sostuvo, que desde que inició el proceso siempre estuvo a disposición de la fiscalía y del Juzgado. Mencionó que si detrás no hay motivos políticos, cree que se va demostrar que él como su madre, su ex pareja y los ex funcionarios de la empresa, hoy funcionarios municipales, son inocentes. Explicó que fueron imputados porque fueron a cobrar en un banco, cheques emitidos por el intendente de Nueva Colombia.

Estos cheques, estaban a nombre de la empresa Atlantic y ellos como personal de confianza algunas veces, fueron para efectivizar.

Con relación a Quinteros, alegó que desde su constructora habían retirado mercaderías de una ferretería del hermano de éste, y que les pagó con cheque también de la Municipalidad de Nueva Colombia, y luego fue a cobrar en una entidad financiera, por lo que también fue involucrado.

Los cheques de la empresa eran rubricados por su ex pareja Dávalos. El intendente relató que no tiene bienes, porque cuando decidió separarse, Dávalos, se quedó con los inmuebles. Sin embargo, ella tampoco pudo cumplir con la caución real y el juez dictó su arresto domiciliario.

El ejecutivo comunal expresó: “estoy consiguiendo quien me ayude para poder presentar la caución juratoria, por de pronto el abogado va a presentar fianza personal, pero eso es solo para ganar tiempo, mientras consiga la condición de dominio para justificar ante el Juzgado”.

Dijo que espera que el Juez le de la libertad ambulatoria, porque como intendente está trabajando por su comunidad, no está obstruyendo la investigación. “Si no presentó la caución, fue porque el tiempo que da la justicia no me permitió completar con el requerimiento de la medida cautelar”, concluyó.

