“Te vamos a liquidar este martes”, amenazan al presidente de la Junta Municipal de Paraguarí

El presidente de la Junta Municipal, Édgar Vera y Aragón manifestó que el panfleto recibido es un hecho repudiable y cobarde. Dijo que “con este tipo de amenazas no me van a callar”.

El panfleto dice: “Haragán, sabemos que estás detrás de todo. Lo que pasa no te vas a salir con la tuya La venganza existe y el martes se te va cobrar todo, te vamos a liquidar”.

Vera y Aragón, ante esta amenaza, manifestó que no sabe quién está detrás de esto, pero la denuncia ya la realizó ante las autoridades pertinentes.

Por otra parte, dijo que se está orquestando una manifestación en su contra por un supuesto hecho de acoso sexual. Manifestó que, para el efecto, quieren utilizar a los funcionarios.

Vera y Aragón señaló que el panfleto que se encontró hoy en su local de estudio jurídico le llama poderosamente la atención. Calificó como una amenaza cobarde, pretendiendo atemorizar a las personas y de querer callar a las personas.

“No me van a callar con esto, porque aquí la ciudadanía me dio el respaldo para que le represente y hable en nombre del pueblo”, expresó.

El titular del cuerpo legislativo aclaró que la amenaza fue recibida luego de la última sesión, que se trató sobre la situación de la venta y distribución de estupefacientes en Paraguarí y que es una situación que amerita tomar las medidas pertinentes.

Dijo que la amenaza que recibió no es nada simpática. “Tengo una familia, gente que detrás de mí que tiene esperanzas, por lo que es una cuestión penosa. No sé la mano de quién estará detrás de esto”.

Presidente de la Junta Municipal asegura que no pretende el sillón de la intendencia

Por otra parte, aclaró que no tiene interés en sentarse en el sillón de la intendencia en el caso que el actual intendente Marcelo Simbrón Pinto (cartista) no logra levantar su prisión domiciliaria que dictó el viernes último el Juez Penal de Garantía de Delitos Económicos, José Agustín Delmás.

El ejecutivo comunal está procesado por los supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal, que viene investigando el Ministerio Público, de la gestión del periodo 2011-2015, del ex intendente de Nueva Colombia, Nelson López(ANR). Simbrón Pinto aparece como proveedora en dicha comuna. El ex intendente López también está imputado en dicha causa.

Al respecto, Vera y Aragón refirió que el fue dos años defensor del intendente Simbrón Pinto y conoce a fondo su situación, no es una persecución política lo suyo y dijo que se quede tranquilo, que el no lo va sustituir en caso que no se le conceda la libertad ambulatoria y que en el plenario va pedir alguien quien pueda hacerse cargo de la administración municipal.