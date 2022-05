Utilizan Gobernación de Paraguarí como PC para anunciar pase del diputado Samaniego al cartismo

El gobernador Baruja, quien aspira a la senaduría, está prácticamente cerrando su equipo de HC para las elecciones próximas. En ese sentido como candidata a gobernadora está la actual intendenta de Sapucái, Norma Zárate, uno de los candidatos a diputado el ex candidato a intendente en Quiindy, Marcos Estigarribia, ahora se suma por su reelección Samaniego y el tercer candidato esperan se defina en Carapeguá entre el funcionario de Yacyretá, Carlos María Santacruz y Héctor Bocha Figueredo.

Para concretar el recibimiento del diputado Samaniego en carpas de HC, el gobernador convocó a algunos referentes cartistas de Quyquyhó, como el actual concejal departamental, Emigdio Aliendre, el dirigente Wilfrido Ozalar y Roque Orzuza, ex candidato a la intendencia y férreo opositor de Samaniego, para informarles que Samaniego pasó al cartismo y solicitó a sus correligionarios acompañar su candidatura.

Un grupo de los dirigentes de Quyquyhó aceptaron la propuesta a cambio de que el ex candidato a intendente Orzuza sea candidato a la Junta Departamental y la presidencia de la seccional colorada sea dirigida por un cartista.

Por su parte, el miembro titular de la seccional colorada y convencional por HC, Marcial Valdez, dijo que el gobernador Baruja y el senador Darío Monges durante la reunión en la Gobernación les comunicó la decisión de acompañar a Samaniego.

“Yo no participé de esa reunión, pero no voy acompañar a Samaniego, se habló que otro candidato sería el ex director de la Novena Región Sanitaria Osmar Galeano, a el sí le voy a apoyar o a cualquier otro candidato”, dijo. Entre Valdez y Samaniego existen antecedentes de denuncias por agresión física.

Samaniego se había candidatado por Unace cuando asumió la intendencia en el 2010, en el 2015 se volvió cartista cuando fue reelecto en el cargo de intendente de Quyquyqhó. Posteriormente, para ser candidato a diputado pasó a Añeteté. Ahora nuevamente pasó a carpas de HC.

En enero de este año, tras la crisis que tuvo con el diputado de Miguel Cuevas, quien dijo a 7 precandidatos a gobernador a que llevaría a una encuesta quien será el candidato, Samaniego se alejó y en ese entonces comenzó a trabajar por su candidatura a la Gobernación. En febrero de este año había negado su eventual acercamiento al cartismo. Desistió de su candidatura a la Gobernación cuando la intendenta de Ybycuí, María Del Carmen Benítez, ex cartista, pasó a Añeteté y formaba parte de la encuesta, pero ahora quedó como candidata única ante la renuncia de los demás.

Ante dicha situación Samaniego lanzó su candidatura por la reelección y esta mañana anunció oficialmente su alejamiento de Añeteté.

Samaniego agradeció al Presidente Abdo Benítez

En un comunicado emitido en sus redes sociales, el diputado Esteban Martín Samaniego, se dirigió al Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, líder de Colorado Añeteté, manifestando “mi profundo agradecimiento a tu persona y a todo el Gobierno Nacional, por estos años de trabajo conjunto, que seguiremos desarrollando si Dios quiere, para beneficio del pueblo”.

Dijo además que agradece a cada integrante y miembro de la bancada de Diputados de Colorado Añeteté, a quienes trató de “grandes compañeros con quienes sin duda, nos seguirá uniendo la amistad y el coloradismo, sin embargo es momento de seguir un nuevo rumbo, para edificar un Paraguay que necesita estar mejor”.

Aclaró que la coherencia “nos exige diferenciarnos de los egoístas, que buscan imponernos sus intereses mezquinos dentro del Noveno Departamento, para buscar una verdadera renovación con jóvenes sanos y líderes llenos de energía e idealismo”.

Presagió que podrán haber adversidades, pero que está preparado y seguro “que vamos a estar en el lado correcto de la historia. Porque es momento de crecer, de resetear el país, de evolucionar y créanme, si lo hacemos, vamos a estar mejor”.