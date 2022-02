Samaniego dice seguir en el oficialismo pese a disputa interna con Cuevas

La semana pasada llamó la atención el voto del diputado Samaniego a favor del juicio político contra el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, así como el de su colega Rubén Balbuena, cuando la posición pública del Ejecutivo era defender al ministro del Ejecutivo.

Días después de la derrota cartista, el diputado Walter Harms (ANR, HC) anunció la adhesión de Balbuena al Movimiento Honor Colorado y dijo que estaba en tratativas el pase de Samaniego, pero que dependía de si resolvía su problema con Cuevas en el departamento de Paraguarí.

“Es totalmente mentira yo niego eso. Continúo en el movimiento de Añetete”, dijo Samaniego quien manifestó que con su equipo está analizando qué hacer y por qué cargo pugnará de cara al 2023.

Samaniego reconoció que no subsanó la disputa interna con Cuevas. “No, nosotros nos hemos apartado del equipo de Miguel Cuevas. Nosotros continuamos en el movimiento Añetete, pero de manera independiente al equipo de Cuevas”, indicó.

En el departamento de Paraguarí estalló un descontento por parte del diputado Samaniego quien trató de traidor a su colega, el acusado Miguel Cuevas. La razón es que el exgobernador de Paraguarí apoya la precandidatura a la Gobernación de Paraguarí de la actual intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez, también titular de la Opaci.

María del Carmen dejó el movimiento Honor Colorado, en compañía de su marido el diputado “blanqueado” por el caso “caseros de oro” Tomás Fidelino Rivas. Samaniego también aspira a la Gobernación de Paraguarí. La esposa del diputado es la actual intendenta de Quyquyhó,, Patricia Corvalán (ANR).

Caso Giuzzio, una decisión personal

Sobre su voto en contra del juicio político al ministro del Interior, Samaniego dijo que “fue una decisión personal, es algo en lo que no estoy de acuerdo como se maneja la seguridad. Todos tenemos hijos, esposa y fue triste que Giuzzio sabía y él mismo reconoce que se le informó, que habían personas con antecedentes de Pedro Juan queriendo alquilar casas ese día, se sabía y entonces no le costaba nada alertar por lo menos a la gente. No estoy de acuerdo como se esta manejando el Ministerio del Interior”, indicó al defender su voto.

El diputado dijo que no recibió ninguna directiva de como debían votar en el día de tratamiento del juicio político contra Giuzzio y que la bancada de Añetete siempre se maneja por decisiones de cada uno, “van a ver siempre que hay compañeros que votan en un sentido y otros en otro. En la bancada de Añetete no suele haber bajada de línea, cada uno vota como le parece” (sic), indicó.

Voto contra Quiñónez

Samaniego manifestó que todavía no analizaron sobre el eventual pedido de juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez y que una vez que se presente el libelo acusatorio definirán. En contrapartida los liberales quieren que sean los colorados quienes presenten el libelo para ellos luego apoyar con sus votos.