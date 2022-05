Existe sobrepoblación de funcionarios en Municipalidad de Ayolas, dice concejal

El edil indicó que junto a sus colegas solicitaron por nota al intendente Carlos Duarte (ANR abdista) que priorice el pago de los salarios atrasados a los trabajadores municipales que reclaman percibir la totalidad de sus haberes. Además, mencionó que existen empleados que no cobran hace seis meses.

El hecho de que dos personas están encadenadas a la puerta de la Municipalidad muestra una mala imagen, porque se trata de compañeros que piden cobrar para afrontar sus necesidades.

Lea más: Aumentan encadenados a municipalidad de Ayolas

“Estamos en bancarrota como municipio, no se pueden pagar deudas por préstamos obtenidos de entidades financieras para pago de salarios, aguinaldos, dietas y gastos de representación”. “Estamos con una superpoblación de funcionarios, se tiene que reducir, ajustar cinturones, ver la posibilidad de hacer retiro voluntario con trabajadores que ya no pueden trabajar, ya sea por edad y salud, y no volver a realizar contrataciones por cuestiones políticas”, agregó.

“Tenemos que sentarnos entre todos los concejales y el intendente para buscar una solución porque la ciudadanía y los funcionarios nos reclaman a nosotros”, finalizó.

De acuerdo a datos internos de la Municipalidad de Ayolas, existen aproximadamente unas 135 personas que cumplen funciones en diferentes áreas.