Las seis preguntas y respuestas sobre Getcontact y aplicaciones similares

Miguel Ángel Gaspar, director de Paraguay Ciberseguro y Ciberpadres Latinoamérica, manifiesta que cuando interactuamos a través de las redes sociales, debemos tener claro que ellas recolectarán nuestros datos. Esto sucede “desde las cookies, hasta la foto desde el celular de una vidriera que te detuviste a mirar para luego preguntar por el precio de un zapato”, expresó. La aplicación Getcontact es actualmente una aplicación muy descargada en las últimas horas para saber cómo las personas te tienen agendado. Estos datos se obtienen a través de recolección y cruzamiento de información.

Aclaró que están informaciones obtenidas ya no son principalmente a través de las cookies, sino a través de los aproximadamente 20 sensores que los celulares “smart” tienen incorporados. “Cada sensor va a recolectar información de ustedes y compartirla con las plataformas en sus celulares, tablets, PC’s, autos, TV, heladeras”, dijo Gaspar.

Ante varios cuestionamientos de acceso a nuestras informaciones por las aplicaciones, Miguel Ángel Gaspar respondió algunas preguntas que nos hacemos a veces, sus respuestas general desinformación:

1- ¿Todas las aplicaciones “roban” datos?

Aclaró que las aplicaciones no roban datos. En base a las condiciones y políticas de uso, las aplicaciones recolectan los datos que les permitimos. Señala además que muchas recogen datos de manera desleal.

Aclaró que el riesgo de recolección de datos aumenta cuando las aplicaciones no provienen de repositorios certificados como Play Store, Apple Store, App Gallery, etc.

Denunció que las personas que utilizan la tecnología no leen las condiciones de uso y las políticas de privacidad de las aplicaciones. Manifestó que, por la extensión de los textos de las Políticas de privacidad de al menos 21 apps promedio que tenemos instalado en nuestros teléfonos, tardaríamos unos 10 días para leerlos.

2- ¿Los repositorios como Play Store o Apple Store son 100% seguros?

Miguel Ángel Gaspar señala que no son seguros. Detalla que en muchas ocasiones, las aplicaciones que son contenidas en estos repositorios también contienen Malware o son invasivas.

Este es el caso de Getcontact, que puede obtener datos.

3- Si yo instalo una app, ¿mis datos ya no son míos?

“Esta es una de las peores mentiras”, dice Gaspar. Aclara que no se cede a la pertenencia de datos que generamos o están en custodia legal a ninguna aplicación.

Subraya que lo que la mayoría de las aplicaciones plantea es que los datos marcados como públicos pueden ser usados con fines comerciales. Los usuarios son dueños de los datos y pueden ejercer sus derechos sobre ellos.

4- Si las apps grandes tiene mis datos, ¿qué importa algo como Getcontact?

Miguel Ángel explica que la privacidad se construye y no está bueno pensar que no se puede administrar la huella digital en Internet, que no se puede saber quién o qué está entrando saliendo de tu celular.

“Rendirte a esto es no dimensionar los daños colaterales, como el caso de Getcontact”, subrayó.

Dio un ejemplo sobre una persona allegada que brinda datos de confianza a otra persona. Mientras la persona decide instalar la aplicación Getcontact “para tantear”, comparten con la aplicación toda su libreta, incluido este allegado.

5- ¿Se puede hacer algo al respecto o ya me expuse?

Gaspar menciona que, para hacer algo al respecto, se puede instalar herramientas de seguridad “Firewall”. “Entonces queda la medida de la prevención, de la autorregulación, del cuidado de la salud digital propia y la de nuestra familia”, explicó.

6- ¿Cómo saber qué datos míos tienen las aplicaciones?

Miguel Ángel Gaspar recomienda realizar cada tanto la prueba de pedirle a las Apps “más grandes” la descarga de los datos que obtienen. Señala en seguir los siguientes pasos conectados a una red Wifi o con mucho saldo de datos.

Para Facebook: ir a “Configuración y privacidad”. En la columna izquierda, hacer clic en “Tu información de Facebook”. Luego presionar en “Descargar tu información” y hacer clic en “Ver”.

Para Instagram: Hacer clic en las tres rayas horizontales superiores. ir a Configuración, luego dirigirse a Seguridad. hacer Clic en Descargar Datos y Seguir los pasos.