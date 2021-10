Cómo las redes sociales manipulan nuestra información

Según el especialista Miguel Ángel Gaspar, director de Paraguay Ciberseguro, la soberanía digital quedó absolutamente en manos de terceros. Tras la caída de las redes sociales por varias horas, se demostró cómo toda una sociedad está inmersa en la tecnología que a veces se escapa de la propia realidad. Alegó que, tras este fallo, hasta ahora no se sabe qué es lo que pasó con nuestros datos que proveemos a través de las redes sociales.

Lea más: Facebook, Instagram y WhatsApp registran caídas a nivel mundial

Cómo manipulan nuestra información

El error está en creer que nos escuchan por el micrófono. Según Miguel Ángel Gaspar, el teléfono tiene entre 12 y 24 sensores que van desde el micrófono, sensores de proximidad, de luz ambiente, hasta referentes de geolocalización que recolectan información permanentemente, la procesan en los dispositivos para que luego sean compartidas con las distintas plataformas.

Gaspar explicó que, si se está viendo, escuchando o leyendo una información por varios segundos, la expresión del rostro es capturada por la plataforma utilizada. Apuntó que en los contratos de acceso a las aplicaciones aparecen unos permisos en el que el usuario habilita los sensores. “Las variables son convertidas en indicadores y esos indicadores son cambiados en patrones de conducta”, relató.

“Tienen tantos datos de nosotros que son capaces de influir en nuestros comportamientos en base a la información que nos llega y ellos son los que dirigen qué es lo que recibimos en nuestras pantallas”, argumentó.

Por qué ocurrió la caída de las redes sociales

El especialista expresó que técnicamente ocurrió un error de ruteo. Alegó que no se debió a un ciberataque ya que las Agencias Nacionales de Seguridad, tanto la americana como la europea, no reportaron ningún tipo de ciberataque. Expresó que, si no fue un problema de sabotaje interno, fue un error de manipulación o negligencia que hizo una falla en el proceso de actualización de los servicios.

Falla de redes y último escándalo de Facebook

Según el especialista, la multifalla de las redes sociales podría estar ligado a la filtración de varios documentos internos de Facebook por parte de su exempleada Frances Haugen (37) y que desató un escándalo a nivel mundial.

Según el especialista, este reporte dice que, según la manipulación de los algoritmos en las redes sociales, se genera una conducta de odio, desinformación y son capaces de estimular comportamientos a sus intereses con la gran cantidad de datos que tienen de las personas.

Lo que más indignó fue que, según investigaciones, Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes, y especialmente “tóxico” para las adolescentes. Según los informes de la compañía, esta red social “agrava” los problemas que una de cada tres chicas tiene de su imagen corporal.

La pérdida fue más para emprendedores en redes sociales

La fortuna de Mark Zuckerberg se vio reducida este lunes en unos 5.900 millones de dólares tras una mala sesión en Wall Street. Según el especialista la perdida fue tres veces más grande para los emprendedores que utilizan las redes como canal de trabajo.

La Fundación Paraguay Ciberseguro lleva adelante una campaña para la búsqueda de alternativas del alto grado de dependencia en micro y medianas empresas a plataformas como WhatsApp y que, ante una eventual falla como sucedió el lunes, no genere pérdidas en los bolsillos. El especialista alegó que las redes sociales no son plataformas de servicio público.