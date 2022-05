Juez Trovato: “El cómo no nos interesa, el tema es que se salve la vida”

El juez de la Niñez y la Adolescencia, Guillermo Trovato, dijo que al Poder Judicial poco y nada le interesa cómo procede el IPS para conseguir una cama de terapia intensiva, así como tampoco le importa la antigüedad del asegurado, pero que la Previsional debe resolver y conseguir un lugar a cualquier ser humano paraguayo, principalmente si se trata de un niño.

Este derecho de los menores corre inclusive si estos no son asegurados del IPS, enfatizó el magistrado, y recordó que tanto el artículo 54 de la Constitución Nacional como la Convención Internacional por los Derechos del Niño amparan a todo menor para ser protegido en su salud y bienestar.

“Después ven cómo se paga”

“Hay gente que necesita terapia y puede no ser asegurada; hay que forzar un convenio con el Ministerio de Salud y el IPS para que trabajen coordinadamente, y recibir seres humanos que necesitan terapia intensiva. No importa el canal, después ya se ve cómo se paga, eso a nosotros como Poder Judicial realmente no nos interesa, el tema es que se salve la vida”, expresó el juez Trovato.

Con respecto a la menor de tres años con diagnóstico de shock séptico, insuficiencia renal aguda, disturbio del medio interno, para la que el juez Trovato ordenó la inmediata internación en UTI de IPS, el juez confirmó que la misma ya estaba siendo trasladada desde el Hospital de Barrio Obrero a la Previsional.

Lea: El interminable y humillante vía crucis de los asegurados de IPS

Juez ofuscado por negativa

El juez expresó que sintió mucho enojo en este caso porque ayer a la noche ya empezó a solicitar cama de terapia intensiva para la menor, y se percató de que la madre es asegurada de IPS. Indagando, le informaron que la madre tenía una antigüedad de cuatro meses, y no seis meses como pide IPS. Es por eso que el juez intimó a la internación sin importar esta regla.

“Además estuve conversando con el asesor jurídico de la previsional sobre que hay que hacer una mesa de trabajo urgente y modificar eso, porque si no, nos vamos a seguir matando entre las instituciones del Estado paraguayo; el Poder Judicial golpeando con el amparo, e IPS argumentando sus seis meses de antigüedad”, resaltó el juez.

Lea más: Cámara ratifica sentencias a favor de asegurados del IPS

“Es inadmisible como Estado”

Enfatizó que esta regla no puede de ninguna manera correr en el caso de los niños. “Como Estado paraguayo no podemos ni siquiera argumentar esa antigüedad. No podemos a esta nena decirle ‘no te podemos recibir en IPS porque tu mamá no tiene la antigüedad´. Es inadmisible como Estado paraguayo”, sostuvo el magistrado.

Trovato detalló que la niña de tres años ya llegó bastante mal al Hospital de Barrio Obrero, por lo que este centro asistencial hizo el reporte de necesidad de terapia intensiva urgente, y en ese sentido el juez libró la orden.

“Ni siquiera tendría que llegar a la Justicia”

“Primero había una versión de que no había camas, y por el camino surgió que no tienen la antigüedad. En cualquiera de los dos casos al ser asegurada, IPS tiene que buscar la forma de solucionar”, subrayó el juez.

Hizo hincapié en que ante este tipo de cuestiones de salud pública, el caso ni siquiera tendría que llegar al Poder Judicial, sino que salud pública simplemente tendría que atender a los niños, cumpliendo la Constitución Nacional.