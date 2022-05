Niño viajó 670 kilómetros para ser operado de peritonitis

La Sociedad Paraguay de Cirugía Infantil, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Hospital General de Luque, llevó a cabo una gran maratón de cirugías pediátricas ambulatorias, totalmente gratuitas, durante los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de mayo, en el citado nosocomio luqueño.

Médicos cirujanos, enfermeros, anestesistas, pediatras y otros aprovecharon, ad honorem, sus días libres para operar a 149 niños de escasos recursos no solo provenientes de las diferentes ciudades del departamento Central, sino también del interior del país como del lejano Chaco paraguayo. Dichas cirugías fueron postergadas durante los años 2020 y 2021 por los riesgos propios de la pandemia del virus del covid-19.

Entre los pacientes beneficiados, se encuentra Felipe, un niño de tan solo 3 años de edad, proveniente de la localidad de Carmelo Peralta, Chaco, distante 670 kilómetros de Luque. Su diagnóstico era una peritonitis.

Su pediatra, la doctora Liz Penayo (30), cuenta detalles de la gestión que realizó tanto ella como el equipo del Puesto de Salud “Carmelo Peralta” para que el pequeño sea trasladado hasta la ciudad de Luque y así, salvar su vida. La galena nació y creció en esta localidad y realizó sus estudios en la capital del país. Luego, cursó su residencia en el Hospital de Luque y desde hace cuatro años volvió a su ciudad natal “para servir a mi pueblo”, expresó la joven profesional.

“Se llama Felipe. Es un caso raro, por la edad, 3 años recién tiene él. El caso se da 1 en un 1.000.000. Primero tenemos que buscar lugar en los puntos más cercanos que son Pedro Juan Caballero, Concepción, Santa Rosa y también por SEME Chaco (servicio de ambulancia) y no había lugar. El tema era por su edad, el anestesiólogo, para que se comprometa hacer, casi no hay por su edad. Y con el tema de las enfermedades respiratorias, todos los hospitales están llenos y por eso no nos aceptaron en esos lugares”, dijo la galena Penayo.

La profesional continuó explicando la hazaña orquestada para Felipe. “Yo le conozco al doctor Víctor Luraschi (director médico del Hospital General de Luque), yo hice mi internado en el Hospital de Luque, trabajamos juntos y le llamé y le dije el caso que tenía y le dije, necesito tu ayuda. No había en ninguna parte para enviarlo, está todo colapsado. Yo no sabía que había maratón de cirugías en Luque y él me dijo que había justamente una maratón. Me pidió que me comunique con la doctora Marlene Caballero (jefa de pediatría) y ella nos aceptó gracias a Dios, nos extendió la mano y nos hizo lugar”, manifestó la pediatra Liz Penayo.

El personal de blanco siguió detallando que el Puesto de Salud Carmelo Peralta cuenta con su propia ambulancia y que estaba disponible en ese momento. Felipe y sus padres viajaron 670 kilómetros, desde Carmelo Peralta hasta el distrito de Luque, para que pueda someterse a la cirugía que le salvó la vida.

“Se fue con un enfermero acompañante para que le pueda monitorear porque (Felipe) se fue con vía y antibiótico. Hay que destacar que es una labor muy importante la que hacen los enfermeros del Chaco. A nivel país, los enfermeros cobran el acompañamiento, y los enfermeros de Alto Paraguay hacen el acompañamiento gratis a los pacientes. Lo importante es que salió todo bien, Felipe ya está otra vez en Carmelo Peralta”, dijo.

Los padres de Felipe, Andrea Avid y Diego Lezcano, expresaron su agradecimiento a la doctora Penayo y a las doctoras pediátricas luqueñas Lilian Cáceres y Marlene Caballero, quienes manifestaron que la cirugía del niño chaqueño fue un éxito. “Él vino con una apendicitis aguda”, dijo Cáceres. Lezcano además indicó que “llegaron a tiempo porque el camino tiene asfalto”.

“Estamos contentos y agradecidos”

Varios padres y abuelos provenientes de las ciudades de Limpio, Villa Hayes, Luque y otros distritos expresaron el fin de semana que se encontraban sumamente agradecidos con la organización de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Infantil “por la oportunidad brindada”. Dijeron que campañas de este tipo son las que brindan mayores posibilidades a las familias de escasos recursos.

“Estamos contentos y agradecidos con los médicos y les alentamos a que sigan haciendo lo mismo. También pedimos oportunidad para los adultos. Necesitamos que nos atiendan como ahora, venimos, consultamos, nos hicimos todos los estudios y ahora nuestros hijos ya fueron operados. Todo tiene que ser rápido”, manifestaron.