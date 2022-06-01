El distrito de San Antonio se prepara para su fiesta patronal pospandemia

La comunidad católica de la ciudad de San Antonio se prepara para honrar a su protector espiritual que lleva el mismo nombre, y varias actividades se preparan en el marco de los festejos patronales- Este año se realizará de nuevo la procesión náutica, rito que fue suspendido por dos año por la pandemia.

Las actividades arrancan el día 10 del corriente con un desfile estudiantil, policial, militar y de bomberos voluntarios sobre la avenida principal. La marcha también será para honrar a los héroes de la Guerra del Chaco.

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Los días 11 y 12 se realizarán festivales en la plaza de los Héroes, con la participación de renombrados y grandes artistas a nivel nacional y local, las entradas serán libres y gratuitas. Las jornadas arrancarán a las 21:00.

El mismo día 12 se realizará la tradicional procesión náutica por el río Paraguay tras la misa central a desarrollarse a las 08:00 y será presidida por monseñor Digno Benítez. Luego al mediodía se ofrecerá un almuerzo show con artistas locales y nacionales.

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A la medianoche del día 13 se realizará la serenata y fuegos de artificios en honor al patrono por su día litúrgico y a las 08:00 se celebrará una misa y luego una procesión por las principales avenidas de la ciudad.

La imagen del santo patrono saldrá del templo para la procesión náutica y terrestre de las manos de los cadetes de la Policía Nacional y del Liceo Militar Acosta Ñu, los mismos entregarán en la ribera del río Paraguay a los marinos para embarcar en una patrullera de la Armada Nacional.

El recorrido por las aguas será amenizada por la banda de músicos de la Armada Nacional y se espera el acompañamiento de las embarcaciones particulares para dar el colorido especial a la tradicional procesión náutica.

Tras el desembarque en el barrio Antigua Imagen se iniciará la marcha por la principal avenida, que también lleva el mismo nombre del protector espiritual, hasta la parroquia local, la misma estará acompañada de la banda de músicos de la Policía Nacional.

Desfile militar-policial y retreta

Para el desfile del día 10 de junio estarán presentes cadetes del Liceo Militar Acosta Ñu y diferentes agrupaciones de la policía nacional, como la montada, lince, la agrupación de canes y la motorizada.

Para el día 9 de junio se prepara una retreta militar en la plaza central, a partir de las 20:00, y estará a cargo de los cadetes del Liceo Militar Acosta Ñu, la misma será para honrar a los héroes nacionales y por la Paz del Chaco.

La municipalidad local realiza algunas mejoras en el predio del templo local para el festejo patronal, y algunos feligreses trabajan para hermosear el jardín del templo para que luzca espléndido en los días de fiesta.