Una joven resultó herida tras chocar contra un árbol en la avenida Santa Teresa

El percance vehicular ocurrió sobre la avenida Santa Teresa y Austria alrededor de la 1:30 de esta madrugada. El vehículo involucrado fue un Toyota Vitz y la conductora fue identificada como Nadia Araceli Jara Carvallo.

Según relató el bombero, capitán Roque González Vera, relató que todo indica que la joven circulaba a muy alta velocidad y, según relató, se quedó dormida. “No había rastros de alcohol, quedó atrapada pero fue liberada por bomberos voluntarios. Estaba inconsciente pero fue reanimada por bomberos voluntarios, cuando recuperó la consciencia indicó su nombre y contó lo que pasó”, detalló para ABC TV.

Según el capitán, la joven resultó con varios cortes en el rostro y una aparente fractura facial, pero aparentemente sus heridas no revestían gravedad. La víctima fue traslada a Emergencias Médicas en una ambulancia de Bomberos de Trinidad, reportó el periodista de ABC TV, Rodolfo López.

En otro momento, el bombero destacó que la mujer no estaba utilizando el cinturón de seguridad. “Si hubiera tenido el cinturón puesto, no hubiese tenido la fractura en el rostro, porque llevó el rostro al parabrisas, lamentablemente todavía hay gente que no tiene la costumbre de usar el cinturón”, lamentó.

