Abogado de “Cucho” dice que audiencia no puede hacerse hasta que no se resuelva recurso que planteó

El abogado Filemón Meza, defensor del presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, declaró tras la suspensión de la audiencia preliminar de la causa Berilo que la mencionada diligencia no se puede hacer hasta que no se resuelvan los recursos de apelación que él planteó. En ellos solicita la extinción de la acción penal, pues alega que la acusación fiscal fue planteada en tiempo pero no en forma.