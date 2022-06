Instan a no crear en el ciberespacio situaciones de peligro para la vida real

“No necesitamos subir todo a internet”, afirmó Miguel Ángel Gaspar, en tono seco y directo ante la consulta acerca de cuáles son los cuidados que uno debe tener al utilizar internet. Señaló que lo principal es que las personas no deben publicar datos personales e internet, y que además, deben invertir en herramientas (androids, windows) que les dé la posibilidad de controlar qué sale y qué entra a sus dispositivos, analizar enlaces antes de ingresar, etc.

Insistió en no publicar datos personales en las redes sociales, fotografías que den datos de dirección de la vivienda, del lugar de trabajo, del colegio, escuela, guardería de los niños, etc. “Para quien quiera delinquir un dato es una fuente inagotable de recursos”, dijo.

“Tenemos que aplicar la ley de confianza cero, no confiar en ningún mensaje que nos llega al correo electrónico, a las redes sociales, al teléfono, no configurar en los grupos de las redes sociales, no exponer a niños, dar datos del nivel de vida, datos de la vivienda, etc”, añadió.

“Tenemos que ser conscientes de que convivir en el ciberespacio es lo mismo que un asesinato en la vida real. Son miles las personas vulnerables que están siendo sobreexpuestas en las redes sociales”, manifestó.

Gaspar es crudo al hablar sobre qué son las redes sociales en realidad: “No son redes sociales, mensajeros, juegos, canales, ni blogs. Son servicios digitales, que contratamos cuando damos clic al contrato que no leemos, y pagamos con nuestros datos. Somos materia prima, nuestros datos el producto, trazables y predecibles”, sostiene.

Datos que entregamos a internet

“¿Qué tantos datos pueden obtener de nosotros?”, dice Gaspar.

“Veamos en Facebook: Ubicación, Edad, Generación, Sexo, Idioma, Nivel educativo, Especialización, Colegio, Afinidad étnica, Ingresos, y valor total, Propiedad y tipo de vivienda, Valor de vivienda, Tamaño de propiedad, Metros cuadrados de vivienda, Año de construcción de vivienda, Composición familiar, Usuarios que celebra un aniversario los próximos 30 días, Usuarios que están lejos de la familia o la ciudad natal, Usuarios que son amigos de alguien que celebra un aniversario, acaba de comprometerse o casarse, acaba de mudarse, o cumple años pronto Usuarios en una relación a larga distancia, Usuarios que han iniciado una relación, Usuarios que tienen un nuevo trabajo, Usuarios que se acaban de comprometer, Usuarios que se acaban de casar y Usuarios que se han mudado recientemente”.

“Usuarios que viajan con frecuencia, por trabajo o por placer, Usuarios que se desplazan al trabajo, Tipo de vacaciones que suele hace el usuario, Usuarios que han vuelto recientemente de un viaje, Usuarios que han usado recientemente una App de viajes, Usuarios que participan en una multipropiedad. ¿Y? ¿Qué más querés contarle a Internet?”, pregunta Gaspar, intentando dar a entender que somos nosotros quienes proveemos todos los datos, exponiéndonos, exponiendo a nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, etc.

Finalmente recomendó no publicar ubicación, fotografías que muestren nombre o dirección de instituciones, locales a los que asisten, evitar fotos de menores de edad, datos personales, etc.