Alumna denuncia supuesto abuso sexual en un colegio de Ñemby

El abuso se habría producido el pasado 2 de junio en un colegio de Ñemby, de acuerdo con la fiscala Yrides Ávila.

La agente contó que, según la denuncia, los alumnos estaban en el polideportivo durante las clases de educación física, cuando la adolescente de 14 años fue a buscar su botella de agua al aula y allí fue interceptada por su compañero de 15 años, quien abusó de ella sexualmente.

La adolescente comentó lo ocurrido a su abuela y el lunes informó a la directora del la institución, quien se limitó a hacer entrevistas a los involucrados y ordenó el cambio de turno de la víctima.

Lea más: “Mirame”, una historieta para hablar de abuso sexual con familias

Recién este miércoles el Ministerio Público tuvo conocimiento del caso tras la denuncia de la abuela, no de parte de los directivos del colegio, dijo Ávila a ABC Color.

“Las autoridades educativas tenían conocimiento de lo ocurrido desde el lunes. No recibimos una denuncia por parte de ellos, no dieron intervención a Codeni, no comunicaron a otras instancias como corresponde”, señaló.

Ávila señaló que la investigación continuará con la revisión de la cámara de circuito cerrado que se encuentra en el polideportivo de la institución y que el caso queda ahora a cargo de la Unidad de Derecho Penal Adolescente, en manos de la fiscala Laura Guillén.