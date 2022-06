Aprueban intervención de la comuna de San Pedro del Ycuamandiyú

Con ocho votos a favor, tres en contra y un ausente, el legislativo municipal sentó postura y aprobó la intervención. En un principio, la Junta rechazó el balance de Gustavo Rodríguez y luego el concejal del sector Independiente, Vicente Peña, propuso que se trate sobre tablas el tratamiento de la exigencia.

José Mendoza, presidente de la Junta Municipal, comentó a ABC que la Contraloría hizo una auditoría y encontró varias falencias en obras como aulas inconclusas, hechos de corrupción, inoperancia, y ahora se espera el dictamen definitivo.

Existen otras denuncias como obras abandonadas, funcionarios que no cobran sus salarios hace más de un año, concejales que no perciben su dieta, y no existe el desembolso del Ministerio Hacienda, porque no se rinde de cuentas.

Lea más: Sampedranos acompañan auditoría a la administración municipal y con impaciencia aguardan dictamen

Con el objetivo de marcar presión, varios grupos ciudadanos se instalaron en la “carpa de la resistencia” frente al edificio municipal. Una gran manifestación de alegría se realizó en la histórica plaza Mariscal López.

La mayoría pide la renuncia del cartista Gustavo Rodríguez, quien hizo el rekutú en las últimas elecciones, y este es su segundo periodo. Además es precandidato a diputado nacional por el movimiento Honor Colorado.

Mendoza resaltó que el siguiente paso es enviar el expediente con las irregularidades al Ministerio del Interior en Asunción, que debería pasar el pedido aprobado a la Cámara de Diputados. Con lo que el proceso podría llevar un tiempo indefinido.

Lea más: Convocan a sampedranos para informar y movilizarse en contra de la pésima administración municipal