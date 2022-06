Ante llegada de heladas, recomiendan tomar precauciones

El fenómeno llegaría en la noche del viernes, y traería heladas de consideración el sábado, y heladas fuertes desde el domingo. La duración de las mismas sería de aproximadamente tres días. El alto porcentaje existente en el suelo evitará que estas heladas iniciales sean muy perjudiciales, pero no significa que no cause daños en cultivos y pasturas, agregó Alviso.

Advirtió que las heladas previstas para julio serán muy agresivas porque el ambiente estará más seco hasta la primera quincena de agosto por la escasez de lluvias.

Tomar precauciones para evitar daños

Blas Alviso pidió tomar precauciones para resguardar productos de hortalizas y también las pasturas que sirven de alimento a los animales vacunos. Aquellos productores que poseen sus plantaciones a la intemperie tendrán que regar para crear suficiente humedad en el suelo; de esa manera estará evitando algún tipo de pérdidas por causa de las heladas.

Para los ganaderos, la recomendación es cortar y juntar los pastos de corte, guardar herméticamente para que en unos 22 o 30 días, cuando se note escasez de las pasturas, se pueda alimentar a los animales vacunos. Además, será de suma importancia que los ganados estén bien sanitados, vitaminados con buenos nutrientes para poder soportar las bajas temperaturas.