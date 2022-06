Denuncian desvío del cauce del arroyo Jukyry en Paraguarí

Uno de los vecinos, Néstor Daniel Cantero, presentó la denuncia en la comisaría Primera de Ñuatí, alegando que un operador de máquinas que es de la Municipalidad local incurrió en un presunto hecho de daños de bienes públicos en la plaza Libertad. De dicho sitio asegura que fue declarada de interés municipal su conservación como lugar turístico.

Explicó que ingresó el operario de la máquina vial, abrió un canal e hizo desviar el cauce hídrico natural del arroyo Jukyry, destruyendo no solo árboles, sino también banquillos y algo del parque donde acostumbran ir los niños a jugar.

En su denuncia señala también que derribó árboles nativos y que ante el reclamo de los vecinos, el conductor del tractor no supo explicar quién autorizó el desvío del arroyo y si tienen alguna recomendación de las autoridades competentes para alterar el curso natural del cauce hídrico.

El denunciante Cantero manifestó que 30 metros del desvío del cauce es para beneficiar a una sola persona, pero que eso podría generar más problema al barrio, más rápido se van a inundar. Agregó que urge realizar un trabajo de limpieza total del cauce del arroyo Jukyry, que está colmatado de arena, basuras y arbustos.

El intendente local, Simbrón, manifestó que el trabajo se realizó a pedido de Víctor Benítez Camaraza, quien tiene un hotel en barrio Sub Marino, y atendiendo a que también en época de lluvia la zona se inunda y para mitigar al menos la situación en el lugar.

Refirió que dicho trabajo se realizó por recomendación de un ingeniero hidráulico, pero no entró en detalles, y dijo que no consideró que tenía que tener autorización del Ministerio de Desarrollo Sostenible (Mades) para realizar el trabajo de limpieza en el arroyo en cuestión.

Agregó que no se derribó ningún árbol nativo y que si vienen los técnicos del Mades no tiene problema de cubrir todo de nuevo el canal y realizar las correcciones en el lugar si así lo amerita. El director de Fiscalización del Mades, Julio Marecos, quedó en visitar el lugar para corroborar la denuncia realizada por los vecinos del barrio Sub Marino de este municipio.