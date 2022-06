Consultoría de Petropar: El tema del gas natural ya se estudió mucho, señala experto

Siguen saltando cuestionamientos a la millonaria consultoría de G. 6.041 millones que quiere contratar Petróleos Paraguayos (Petropar) para estudiar el mercado del gas natural, llamado que la estatal suspendió “temporalmente” tras las críticas, lo cual se oficializó ayer.

Lea más: Por trabajar 3 meses, 9 consultores cobrarán G. 6.041 millones a Petropar

El ingeniero Axel Benítez, experto en temas energéticos, señaló que el asunto del gas natural ya fue estudiado suficientemente, por lo que Petropar bien puede recurrir a esos trabajos y no seguir dilapidando recursos públicos en este tema.

“Recuerdo allá, por los años 90, cuando Petropar ejecutó las cuatro esferas de 2.000 metros cúbicos para gas licuado de petróleo que jamás llegó a utilizar”, expresó.

Asimismo, dijo que en el caso de Urupabol (acrónimo de una alianza de Uruguay, Paraguay y Bolivia) ya hizo un estudio de redes de gas natural y gas licuado de petróleo, donde se corroboró la imposibilidad económica financiera de hacer el gasoducto de Bolivia a Uruguay por Paraguay.

En este sentido, manifestó que esto se dio porque no hay mercado. “Ni Bolivia tenía oferta como hoy se demuestra con sus contratos con Argentina y Brasil”, expresó.

Benítez resaltó además que después se reformuló el “Urupabol Virtual”, que sí era un buen proyecto para traer gas natural vía fluvial y tener en el país dos regasificadoras, una en Vallemí para la Industria Nacional del Cemento (INC), justamente para que deje de quemar fuel oil o que lo haga como mix, incluido otro producto sostenible, tal como astillas o chip de madera u otros productos reciclados como cubiertas, por ejemplo.

“Pero los genios de la INC cambiaron fuel oil a coque, con estruendoso fracaso comercial, financiero. Claro, debía nacer su propia competencia Cecom (cementera de Cartes)”, dijo.

Inviable porque no hay mercado, señala

El experto insistió en que el uso de gas natural es inviable, porque no hay mercado y que eso es el el principal motivo. Aseveró que aún con las mejores proyecciones, la demanda no pasaba de 1 a 2 metros cúbicos por día, lo que hace inviable el pago del gasoducto. “La única forma de hacerlo rentable era la generación térmica (de electricidad con el gas), pero justamente la mayor oferta energética es la hidroenergía”, indicó.

Por otro lado, dijo aumentaría la dependencia de un producto importado y sujeto a precios internacionales. “No hay que olvidar que con (Evo) Morales y la nacionalización del gas, Bolivia multiplicó por 10 su renta energética y nosotros seguimos aún en uno. Cedemos pero a precio de banana nuestra energía, en vez de aprovecharla y darle valor agregado”, expresó.

Benítez insistió que hoy, en vísperas del 2023, “debemos enfocarnos no en estudiar el gas, ya hay suficientes antecedentes no solo en Petropar” y que hay cúmulos de fracasos en dicha y otras empresas estatales. “Hoy es tiempo de actuar, de tomar decisiones, de hacer las cosas. Claro que se necesita de patriotas idóneos y no de binacionales indivisos”, expresó.

Asimismo mencionó que el estudio en manos serias será siempre importante, pero que lo urgente está en bajar el cada vez mayor porcentaje de pobreza de la población paraguaya. “Sabemos el problema y sabemos que tenemos solo dos bonos, el demográfico y el energético para salir de ello. Este gobierno y otros anteriores ya demostraron que no saben como usar el energético y no saben cómo lidiar con el demográfico, que necesita educación”, expresó.

Siguió: “Lo que quiero expresar es que como la selección estamos en el minuto 90 y perdemos 6-0 como de costumbre. ¿Por qué no quemar las naves? y si perdemos que sea de pie por goleada, pero por lo menos metamos un gol, aquí dejamos que nos ganen por walk over”, indicó.