El MAG pagará US$ 5,2 millones por “gestión de RRHH” para censo rural

En el marco de una licitación pública internacional y con condiciones establecidas por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la firma Dynamus Marketing Promocional S.A (DYSA), representada por Rodolfo Fiegelist Nielsen y Francisco Jorge Luís Limón, fue contratada por el MAG por la suma de G 35.615.884.676 (unos US$ 5,2 millones) para realizar el servicio de “gestión de recursos humanos” para el Censo Agropecuario Nacional - CAN 2022. Las otras firmas que concursaron fueron Alter Vida Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo, Cevima SA y La Offi S.A.

Pero el censo rural no solo abarca solo estos US$ 5,2 millones, sino que además, otros casi US$ 10 millones que también dispone el MAG para comprar “equipos de tecnología” y puesta en marcha del proyecto, entre otras cosas. Aunque la cartera aún no detalló cómo pretende usar esos millonarios recursos.

En cuanto a la firma Dynamus, tiene como antecedente que fue contratada en 2015 para el “apoyo en la gestión de recursos humanos” en una cuestionada licitación pública nacional de Petróleos Paraguayos (Petropar), por unos G. 16.089.664.800, al cambio actual, unos US$ 2,3 millones.

Consultada al respecto, la directora de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG, Ing. Liliana Miranda, se excusó diciendo que ella asumió dicho cargo en febrero de este año y que la contratación de la firma ya se concretó el año pasado.

Preguntada sobre la idoneidad mencionó que para la contratación, se cumplieron las especificaciones técnicas establecidas por el BID en la licitación y que el monto es importante porque abarca la contratación del personal censal y también todo el pago de los sueldos para los cerca de 4.000 contratados previstos, de los cuales unos 3.000 serán censistas. No detalló qué específicamente harán los 1.000 restantes.

Añadió que el presupuesto total para el censo agropecuario 2022 es US$ 15 millones. Este censo tiene un retraso de varios años, porque el préstamo de US$ 15 millones del BID se aprobó en diciembre de 2017 pero recién ahora se estará ejecutando.

Se había anunciado que se haría desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio 2021. Luego el MAG informó que se iniciaría en julio de 2021; finalmente, en noviembre se hizo solo el censo piloto que duró un mes.

Trabajos de campo empezarían en agosto

Respecto a la realización de los trabajos de campo, la Ing. Liliana Miranda anunció que se desarrollarán durante cuatro meses, desde agosto hasta octubre de este año. Detalló que el cronograma prevé la realización de cuatro etapas, la primera corresponderá a los departamentos Central, Cordillera, Paraguari y Guairá; en setiembre, el levantamiento de datos se realizará en los departamentos de Caazapá, Itapúa, Misiones y Ñeembucú. Posteriormente, en la tercera etapa, los censistas trabajarán en los departamentos de Concepción, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú. En octubre, el censo agropecuario se realizará en San Pedro, Caaguazú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

Mucho más caro que la anterior

Los censos agropecuarios deben llevarse a cabo cada 10 años, aunque en los países desarrollados se intercalan cada 5 años. En nuestro país el censo agropecuario 2022 se realiza 14 años después del anterior censo 2008, que a su vez se había hecho luego de 17 años del que se desarrolló en 1991.

La financiación del censo agropecuario 2008 se realizó mediante la donación de la Unión Europea de 2,5 millones de euros, mientras que el censo 2022 costará más de US$ 15 millones, financiados con un crédito del BID, aprobado en el año 2017. Dicho préstamo se pagará en 24 años de plazo, con 6 años de gracia y una tasa de interés Libor, a pagarse desde el año que viene.