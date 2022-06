Dos padres no pudieron compartir con sus familias y un hijo no pudo saludar al suyo a causa del secuestro

Las familias de Edelio Morínigo, de Óscar Denis y de Félix Urbieta pasaron un Día del Padre con un ser querido ausente y no solo la ausencia pesa, sino también la incertidumbre de no saber qué pasó con ellos. Ayer no estuvo un hijo para saludar a su padre y unos hijos no tuvieron a sus padres para ir a saludarlo. Para tratar de suplir este desgarrador momento, estas tres familias hicieron un material audiovisual y así expresaron el cariño que tienen hacia ellos.