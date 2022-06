Casona del PLRA: no pidieron permiso a Bienes Culturales y continúan con cincel y martillo

Nos comunicamos con Alba Talavera, vicepresidenta del PLRA, quien atendió su teléfono pero no habló. Insistimos, y esta vez sí nos dijo: “Solamente una baldosa lo que se tocó y tenemos el permiso del concejal Augusto Wagner (PLRA). Ellos mandaron a ver y se tenía que arreglar sí o sí. Se hundió por el desagüe cloacal, tenemos el aval del concejal”, reiteró.

“Solamente si se toca la fachada tiene que ver Bienes Culturales, el piso no es un patrimonio”, declaró.

La versión que nos dio Peralta ayer fue: “Esos pisos se cambiaron porque habían sufrido daños durante los sucesos ocurridos al momento de la muerte del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana (en el año 2017)″.

También comentó que “los pisos se cambiaron porque estaban todos rotos, no son antiguos y siempre se cambió (sic)”.

Talavera aseguró que ella sabe perfectamente que se tiene que solicitar permiso para tocar la estructura de la casona. “Ahora estamos bajando los escalones porque dos personas que usan bastón ya se cayeron”, continuó.

“Las gradas no concuerdan con la estructura”

Luego, Peralta le pasó el teléfono a Derlis Vallejo, quien alegó que “los arreglos se hicieron porque se hunde por un desagüe cloacal, se reparó solo eso. Las gradas no concuerdan con la estructura (sic). Una persona de edad no podía subirse, se restableció porque no es acorde a las personas de edad”, manifestó.

Vallejo explicó, de nuevo, que “se hundió esa parte, las baldosas no son eternas, se pueden cambiar, no son patrimonio”.

A simple vista, los ladrillos originales se están golpeando y sacando, a lo que Vallejo respondió: “los ladrillos no se están tocando”. Y luego recalcó: “Si se hunde se tiene que retocar y tocar, no hay ningún escalón antiguo ahí”.

La casona del PLRA es patrimonio cultural

Pero no solicitaron el permiso correspondiente en Bienes Culturales. “No, ¿cómo voy a pedir permiso cuando se hunde una fosa cloacal y está creando problemas para el tránsito? Si voy a tocar la estructura sí, pero si arreglo el piso no tiene nada que ver”.

El edificio no tiene el permiso de la Dirección de Bienes Culturales ni el acompañamiento técnico que es de rigor. El edificio es patrimonio cultural de la ciudad de Asunción, está protegido por ley.

“La casona del PLRA se encuentra protegida por la Ley 5.621/16, De Protección del Patrimonio Cultural, y por la Resolución Nº 15/2012, que protege a las edificaciones de las décadas de los 30, 40 y 50 -del siglo XX-”, informó la Arq. Clarisse Insfrán, directora de Registro de Patrimonio.

El Arq. Julio Ibarra, director de Bienes Culturales, expresó: “Según el informe técnico, no quedan vestigios del piso anterior al nuevo que colocaron. Lo que vamos a pedir es un informe en base a nuestra inspección del día de ayer para verificar, considerando que ellos tenían que presentar un protocolo de intervención, ya que el edificio es un patrimonio cultural”.

“Sí, se cambiaron los pisos”

Los técnicos que fueron a verificar constataron que “en el interior sí se cambiaron los pisos, que son cerámicos nuevos. En la escalera sí se nota que era un piso decorado, aunque no podemos asegurar que se trata del piso original”.

El alto funcionario recordó que todo el centro histórico está protegido por ley 56/21, que exige la presentación de protocolo de intervención en edificios de valor patrimonial. “Desde un mantenimiento hasta un proyecto de restauración, y no tenemos ingresado ningún expediente de parte de ellos”, aseguró.

El siguiente paso será “remitir a la Dirección General de Patrimonio para que se solicite un informe de parte de ellos: qué es lo que se hizo, qué se pretende realizar y, sobre todo, cómo estaba antes de los trabajos”, finalizó.