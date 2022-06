Cierran Puente Remanso para exigir pavimentación de la Ruta PY12

Desde ayer, varios pobladores de la ciudad de los distritos de Tte. Esteban Martínez, Gral. Bruguez y Puerto Falcón, acompañados por sus intendentes Héctor González, Omar Cabanellas, y Delia Ramírez, respectivamente, cierran de forma intermitente el Puente Remanso, en la zona de Mariano Roque Alonso.

La manifestación ocasionó bastante tráfico y una larga fila de automóviles, aunque no se registraron hechos de violencia entre manifestantes y conductores, afirmó el inspector superior de la Caminera, Pablo Benítez, jefe del 2do destacamento Puente Remanso.

El motivo de la movilización es exigir la aprobación de la pavimentación asfáltica de la ruta PY12 Chaco’i-Gral. y Bruguez, en el departamento de Presidente Hayes, que debía ser tratado mañana en la Cámara Alta.

Proyecto no será tratado en Cámara Alta

El intendente del distrito de Tte. Esteban Martínez, Héctor González, comentó que optaron por el cierre del Puente Remanso, como medida extrema luego de que el senador Fidel Zavala, les confirmara que el proyecto de ley no será tratado mañana en la Cámara Alta.

“El proyecto no se estudió, no está en el orden del día, nadie lo estudió, por eso esta medida extrema. ¿Cuántas personas ya murieron por el camino porque la ambulancia no pudo llegar a tiempo a los hospitales a causa del mal estado de la ruta. Después de cada lluvia seguimos quedándonos incomunicados”, lamentó González.

“Se trata de un primer tramo de 150 km, entre Chaco’i y Gral. Bruguez, y estamos unidos ciudadanos de los tres distritos con sus intendentes. El senador Fidel Zavala nos informó esta tarde que el proyecto no está en el orden del día. Ni siquiera se estudió en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Hace dos meses que estamos detrás de este proyecto y nadie hizo nada. Nos urge que el proyecto sea tratado y la ruta sea pavimentada por y para todos los pobladores”, señaló.

Los intendentes van a reunirse esta noche y decidirán cómo continuarán las manifestaciones y qué otras medidas van a tomar para que sean escuchados.

El proyecto de ley fue presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el mismo aprueba el financiamiento de US$ 215 millones del BID para la pavimentación asfáltica de la PY12.