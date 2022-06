Colegio de Ayolas celebrará 42 años de fundación

Además, se realiza la ejecución del proyecto Ñamopotî Paraguay-Junio Verde impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y que tiene como objetivo, concienciar sobre la importancia de limpiar el medio ambiente y plantar árboles. Asimismo, se pretende llegar a marcar el logro en registro de los Libros Guinness.

El docente recordó que el Colegio Nacional de Villa Permanente de Ayolas, fue construido en paralelo a la Represa Yacyretá para que hijos de los obreros pudieran estudiar. De esa institución egresaron muchos jóvenes que hoy son grandes profesionales de salud, ingenieros, abogados, artistas y autoridades.

Agregó que hace cuatros años está frente la institución y puede ver que los estudiantes trabajan con mucho sentido de pertenencia por lo que se valora sus virtudes

Secuelas de las clases virtuales

Ramon Herebia, manifestó que, pese al intento de lograr que funcionen las clases virtuales durante la pandemia del Covid-19, quedó demostrado que no es igual a las clases presenciales donde se tiene al maestro presente en forma física.

“Nuestro país todavía no está preparado para clases virtuales, no hay infraestructuras, la situación económica y social hace que muchas familias no cuenten con acceso a un teléfono celular ni al servicio de internet. Todo eso influyó negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. Cuando se habló de la posibilidad de volver temporalmente a la virtualidad, los alumnos no estaban de acuerdo con esa posibilidad”, expresó el docente.

