No existen explicaciones válidas para no abrir el paso fronterizo, dice gobernador de Corrientes

El paso internacional Ayolas-Ituzaingó, sobre el coronamiento de Central Hidroeléctrica Yacyretá, continúa cerrado pese a que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, había manifestado que la reapertura se realizaría en poco tiempo. El paso se encuentra cerrado desde marzo del 2020 por causa de la pandemia de COVID-19.

Gustavo Valdez dijo que espera que pronto se pueda reabrir el paso internacional, que sigue cerrado pese a que no existen explicaciones lógicas de algunos funcionarios argentinos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), pero siguen oponiéndose a la reapertura.

“Lastimosamente, no se puede abrir el paso Ayolas-Ituzaingó sobre la Central Yacyretá. No existen explicaciones válidas de algunos funcionarios argentinos de la EBY porque realmente no existen inconvenientes para poder abrir, por lo que se tiene que seguir con las gestiones para lograr la meta y poder dar movilidad económica a la provincia de Corrientes”, señaló Valdez.

En mayo pasado, en el encuentro en Ayolas de los presidentes Mario Abdo Benítez y Alberto Fernández, el mandatario argentino anunció que trabajaría para que en unos días más se pudiera realizar la reapertura del paso fronterizo.

En reiteradas oportunidades, el presidente de la Cámara de Comercio de Ayolas, Hugo Santa Cruz, señaló que la reapertura del paso fronterizo permitirá la reactivación de la economía de Ayolas y toda la región, que sufre la crisis que dejó la pandemia del coronavirus.