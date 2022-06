Destacan la tentadora rentabilidad forestal, en la semana de la madera

Según el reconocido experto forestal, Ing. Rafael Ortiz, acorde a la experiencia de la empresa en el rubro forestal, para biomasa, la inversión requerida para plantaciones es de entre US$ 1.300 y US$ 1.500 por hectárea. Añadió que para una hectárea de eucalipto se estima alrededor de 225 m3, que vendidos en pie generarían un ingreso de US$ 2.225, con una tasa interna de retorno de entre 5% y 10%, aplicando dos turnos y rotación con manejo de rebrote.

Explicó que el ingreso generado se calcula con el precio de entre US$ 5 a 15 US$ por tonelada en pie, en un ciclo de duración de 6 a 8 años, descontados los costos de cosecha y fletes. También señaló que el cálculo de ingreso bruto lo hizo teniendo en cuenta que un metro cúbico de eucalipto verde equivale a una tonelada, mientras que seco sería de 0,5 a 0,6 tonelada.

Para madera de calidad

En cuanto al uso industrial, Ortiz dijo que la inversión en plantaciones se estima entre US$ 1.500 a US$ 2.500 la hectárea, siendo su ciclo entre 10 a 14 años. Se tiene en cuenta la cosecha de 350 a 450 m3 por hectárea por ciclo, el ingreso neto en pie, sin fletes ni costos de cosecha, sería de entre US$ 350 a 450 la tonelada, de acuerdo a los datos del Ing. Ortiz.

Detalló que de cada árbol de eucalipto se podría obtener hasta un 70% de madera de calidad, por lo que una hectárea de eucalipto, con 400 m3 cosechados y vendidos en pie, con 70% a US$ 30 por m3 y el 30% restante, a US$ 5 por m3, se podría generar un ingreso neto en pie de US$ 9.000 por hectárea. Aquí la tasa interna de retorno es entre 12% y 20%, muy comparable con la ganadería a través de sistemas silvopastoriles, acotó.

Sin embargo, advirtió que hay factores que pueden reducir la rentabilidad forestal estimada; por ejemplo, en lo que es biomasa, por la distorsión de precios de la madera de origen informal; y en cuanto a la producción de madera de calidad, los precios bajos se deben a lo incipiente del mercado, a causa de la poca cantidad de compradores. A eso, se suma la falta de estandarización de la producción y porque la tecnología de transformación forestal sigue enfocada aún en maderas nativas.

Según el especialista, la demanda anual de biomasa en Paraguay es entre 13 millones y 15 millones m3/año, mientras que para madera de calidad aproximadamente 1,5 millones a 2 millones m3/año. Gran parte del consumo energético del país aún se basa en la quema de biomasa. Creemos que dicha demanda se atribuye en partes iguales al uso industrial y a la utilización doméstica, puntualizó.

Con respecto a la necesidad de nuestro país, dijo que faltan entre 350.000 a 400.000 hectáreas de plantaciones forestales para producir la cantidad de biomasa que demanda el mercado nacional de manera sostenible, atendiendo también al repunte que surgirá con la instalación de una planta de pulpa y papel.

En el foro virtual de Fepama también disertaron la Ing. Forestal Valeria Vallejos del Instituto Forestal Nacional (Infona), quien habló sobre los mercados de la madera. Las actividades por la «Semana de la Madera» continuaron este martes con la ponencia sobre “Prevención y Combate de Incendios Forestales”, a cargo de la Ing. Forestal y actual presidenta del ente, Cristina Goralewski; la Ing. Ambiental Dahiana Acosta, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y la Prof. Ing. Forestal Larissa Rejalaga Noguera (UNA Paraguay Sin Llamas), con la moderación del Ing. Raúl Gauto, de Forestal Sylvis.