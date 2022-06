Jornadas extendidas y competencia docente ayudarán a paliar deficiencias del sistema educativo, según experta

La evaluación estricta del niño para conocer su nivel de aprendizaje, la extensión de las jornadas académicas y garantizar la competencia del maestro, son algunas estrategias que permitirían paliar algunas “ausencias” en el proceso educativo, según la especialista en educación, María de la Paz Peña.

La reflexión nace tras la consulta de su parecer respecto al último estudio del Banco Mundial y Unicef, que indica que como consecuencia de la pandemia, el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes sufriría un retraso de diez años en América Latina y el Caribe.

Peña expresó que no le sorprende la consecuencia de la pandemia en el sistema educativo nacional, ya que antes del Covid-19 ya el proceso estaba “con rezago”, según las evaluaciones de la Unesco y del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (Snepe).

“Dos años de descolarización es altamente grave. El ministerio (de Educación) empezó a tomar medidas, pero fueron muy paliativas. El mundo no estaba preparado pero los países en vías de desarrollo estaban en peores condiciones”, indicó Peña.

La profesional agregó que hasta la fecha no existen conectividad ni dispositivos tecnológicos que a nivel nacional lleguen a la población más vulnerable. Enfatizó que el MEC se dedicó a crear plataformas y programas a los que denominó “virtuales”, pero que en realidad eran envíos de material a través de redes sociales. “No hubo un proceso controlado de aprendizaje”, dijo.

Para Peña queda claro que sí hubo comunicación, pero no enseñanza y aprendizaje.

Deficiencia en la práctica

Peña indicó que a nivel docente hay deficiencia en cuanto a la práctica. “No es un problema de indicaciones o capacitaciones, pero nadie se capacita si no está formado. Tenemos un colectivo de docentes que no tiene una formación sólida, por tanto una capacitación rápida para ponernos al día no es suficiente por más esfuerzo que haga el MEC”, remarcó.

Para la asesora educativa, la cartera de Estado está atrasada en su oferta educativa, por lo que, mirando a futuro, debe trabajar y reestructurar los institutos de formación docente. “La capacitación (del docente) debe estar contextualizada a cada región (...) No es poca cosa, el esfuerzo es muy grande”, sentenció.