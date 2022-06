Esposa de Ale Silva denunció calles en mal estado y pedido de coima en Asunción

Con una historia en Instagram, Ana Laura Manzini, esposa del jugador de Olimpia Alejandro Silva, mostró a sus seguidores las malas condiciones en que se encuentran las calles en Asunción.

“Para los que no viven en Paraguay, quiero mostrarles la normalidad de las calles de este país/barra/ciudad en el cual no sabemos qué hacen con la plata de los impuestos, pero arreglar las calles no es una prioridad, como verán”, dice en uno de sus vídeos.

Ya en otra grabación, la mujer cuenta que fue retenida por un policía de tránsito, quien le resaltó que cometió una infracción; al parecer, un giro indebido.

Sin mayor inconveniente admitió la infracción y le hicieron la multa, pero los oficiales le pidieron que -como es extranjera- los acompañe a pagar la sanción al momento. “Me tiene que acompañar en este momento o si no le retengo el vehículo”, fue la advertencia de los agentes, según contó.

Quisieron coimear

Manzini reprochó el actuar de los policías, a quienes acusó de “querer llevarse la plata”. “Para que no me lleve, tenía que coimearlos, porque la verdad, obviamente, que la única explicación que hay para lo que hizo es esa”, acotó.

También contó que está totalmente en contra de la coima y criticó a los que conducen de forma imprudente.

Ante la insistencia de los agentes, la mujer llamó a su abogado y confirmó que no tenía que acompañarlos ni pagar la multa al momento. Este reclamo lo extendió a los oficiales, a quienes calificó de “tremendos cagones”.

“¿Cómo un policía de tránsito nacional te puede mentir en la cara para coimearte? Son de cuarta. No van a avanzar nunca así”, exclamó.

Baches y aguas servidas, una constante en Asunción

Los reclamos por el mal estado de las calles, los baches y las aguas servidas son una constante en Asunción. Diariamente, los contribuyentes hacen denuncias y publican imágenes de las malas condiciones en que se encuentran las vías de la capital.

Ante los reclamos, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, lejos de buscar soluciones efectivas, se excusa y alega que las condiciones de las calles son problemas de larga data que “no son culpa de él”.

“Una ciudad mejor no se construye desde el ataque. Hay que aprender a hacer críticas constructivas. Las autoridades necesitamos el juicio de todos, pero también el apoyo. La aprobación o reprobación es anécdota, gente. Lo que importa es dejar algo y hacer historia”, reflexionó en uno de sus posteos en Twitter.