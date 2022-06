Local del IPS de Paraguarí con falencias a 8 meses de su inauguración

La infraestructura de la Unidad Sanitaria de Paraguarí, fue inaugurada en octubre del 2021. Su construcción estuvo a cargo de la empresa ICSA Puntual, cuyo representante legal es Luís Rodrigo Bóveda.

En menos de un año de su habilitación, la estructura comenzó a tener algunas deficiencias, comenzaron a aparecer las goteras en gran sector del edificio y ahora hace un mes que comenzó a fallar una fase del sistema eléctrico, que afecta al área de la sala de fisioterapia, un consultorio y lavandería. Los trabajadores deben ingeniarse para hacer funcionar las maquinarias.

Uno de los asegurados que frecuenta IPS de este municipio, manifestó que la hermosa fachada de la previsional de este distrito, soporta en su interior algunas deficiencias en el sistema eléctrico, donde los profesionales para atender a sus pacientes, deben ingeniarse de estirar con alargue de otras salas.

Manifestó que en la parte administrativa del IPS, no perdona al asegurado si un día se atrasa en el pago, ya no atienen al paciente. Sin embargo, ellos no dan una solución inmediata al problema que tienen sus infraestructuras en el interior del país.

Al respecto consultamos, al director Médico Dr. Ramírez, quien manifestó que pese al problema eléctrico que tienen en una fase de la línea eléctrica, la atención sigue de manera normal, no se ha suspendido ningún servicio, todos los profesionales y trabajadores de las diferentes área están trabajando.

Agregó que ya estuvieron por el local, los responsables de infraestructura de IPS Central, pero no ubicaron en dónde está el inconveniente, ya se volvió a remitir una nota a las autoridades de la previsional para que la empresa constructora venga a verificar el sitio. Quedaron que vendrán la próxima semana y están en espera para dar solución.

Promesas sin fecha de cumplimiento

En octubre del 2021, durante la inauguración del local de IPS en este municipio, el presidente de la previsional, Vicente Bataglia Araújo, había asegurado que para este año se iniciaría la segunda etapa de la obra que abarcaría 1.333 metros cuadrado de construcción. Explicó en aquella ocasión que se tiene previsto salas de cirugía: quirófano central, sala de cirugía gineco-obstetricia, sala de partos, hospitalización para 20 camas, central de esterilización y morgue.

Hasta el momento nada se sabe de esta promesa y es un anhelo de más de 70.000 usuarios que se pueda realizar internación y cirugías que no revisten gravedad y de esa forma descentralizar el país. Esperan que se llegue a concretar, porque es una necesidad para el departamento. Por el momento, solo funciona para realizar los primeros auxilios, estabilizar al paciente y remitir a otro nosocomio de mayor complejidad.