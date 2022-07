Más de 3300 oferentes anotados para el remate de 290 vehículos de la EBY

Todos los datos, incluidos el tipo de vehículos, base de venta, año de fabricación, chapas, así como las bases y condiciones y los datos de contacto, pueden encontrarse en la página web https://rematespy.com/

El registro para participar en el remate fue posible a través de la plataforma Eventbrite (https://www.eventbrite.es/e/entradas-gran-remate-de-vehiculos-368259232277) y difundido a través de diversos canales de comunicación. Solo las personas registradas a través de este medio podrán acceder al evento. Ningún otro tipo de solicitud será tenida en cuenta (mails, llamadas telefónicas, etc.), advirtió la EBY.

La cantidad de personas habilitadas para participar se corresponde con la capacidad del salón, por tanto, no se podrá registrar a ninguna persona más que se acerque ese día sin su entrada (código QR) en formato impreso o digital. Todas las personas inscriptas con anterioridad a la posposición del evento conservan su lugar y podrán acceder mañana.

Informaron además que las entradas son personales e intransferibles. Las mismas fueron enviadas de forma automática posterior al registro en la plataforma anteriormente citada. Una comunicación oficial será enviada esta tarde, anterior al evento, al correo indicado al registrarse, donde podrán ser descargadas nuevamente utilizando el botón “Descargar Entradas”. De igual forma, seguirán siendo válidas las entradas recibidas anteriormente.

Explicaron que los motivos por los cuáles alagunos no recibieron la entrada con el código QR son: el mail que enviaron llegó a la bandeja de spam o correo no deseado, no proporcionaron un mail válido durante el registro o no finalizó correctamente su inscripción.

