Proyecto de Teleférico: “El país no asume ningún compromiso”, alegan

Como el proyecto del fallido metrobús dejó un “fantasma” que “asusta” a la ciudadanía y al Estado, desde el Gobierno actual, afirman que el proyecto de Teleférico que se está estudiando, no será un fracaso. Alegan que no representa riesgos y que al tratarse de una iniciativa de alianza público privada, “el país no asume ningún compromiso”.