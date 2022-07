Atacan a balazos a un hombre en Itapúa

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 del jueves, en una zona rural del distrito de Mayor Otaño, departamento de Itapúa, en momentos que la víctima llegaba a su casa, a bordo de su camioneta, una Mitsubishi de color blanco.

De acuerdo a los datos aportados por un hermano de la víctima, Gerardo Vega Toledo, quien acudió en su auxilio, encontró a su hermano ensangrentado, con dos heridas de bala en la espalda, lado izquierdo, y una en la cabeza.

El ataque se produjo en momentos que la víctima descendía de su vehículo. Su atacante aparentemente lo estuvo esperando en el lugar y comenzó a disparar apenas llegó su objetivo. A un costado de la camioneta fueron encontradas al menos 14 vainillas servidas de calibre 9 milímetros.

Tras los disparos el atacante huyó del lugar, y no se pudo determinar si se trató de un solo sujeto, ni sus características. No se descarta que la víctima también haya reaccionado disparando contra su agresor, aunque no se encontró ningún arma en su poder.

El herido fue auxiliado por su hermano, quien lo trasladó hasta el centro de salud de Mayor Otaño, pero dada la gravedad de las heridas fue derivado a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad argentina de Eldorado, el hospital Samic, donde fue sometido a cirugía de urgencia, y actualmente se encuentra en delicado estado.

El fiscal que entiende en la causa, Walter Castro, señaló que personal de criminalística está investigando los hechos. A primera vista surge que el agresor estuvo esperando a su víctima, y que hubo intercambio de disparos entre atacante y atacado. Tras la huida del agresor Vega llamó por teléfono a su familiar para que le ayude.

La víctima no tiene antecedentes, y no se sabe de algún conflicto con alguien en particular, pero a todas luces, el ataque parece inscribirse dentro de algún “ajuste de cuentas”, se indicó en fuentes de la investigación.