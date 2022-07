Tiene cáncer y pidió un vestido para sus quince: recibió una catarata de solidaridad y tendrá una gran fiesta

Tras intensos dolores de cabeza, supuestos cuadros de migraña y depresión, Andrea Cardozo de 14 años fue llevada a un centro privado en su natal Villarrica en agosto del año pasado. Después de mucho transitar por hospitales públicos y varios estudios le diagnosticaron tumor en la cervical.

Fue intervenida y el tumor extirpado, pero continúa con el tratamiento de quimioterapia y a la espera de una posible radioterapia. La adolescente, además cuenta con una válvula en la cabeza por padecer también de hidrocefalia.

Andrea está actualmente cumpliendo un tratamiento en el Hospital Acosta Ñu de San Lorenzo y vive de forma permanente en el albergue Rocío Roga que se encuentra en Asunción, desde donde se moviliza unas tres veces por semanas.

En este hogar está acompañada por sus dos hermanas, Daniela de 24 años y Wilma de 21, ya que su madre vive en España.

El hada madrina que llegó para cumplirle un sueño

Analía Trulls, de 52 años, lucha contra el cáncer de mamas desde hace dos años. Si bien ya superó la peor etapa, aún sigue en tratamiento. Cuando fue diagnosticada con esta enfermedad hizo una promesa: ayudar a otros en su misma situación.

Hace dos semanas, llegó al albergue Rocío Roga, el lugar que eligió para aportar su granito de arena, ya que “hay días que todavía son muy difíciles”, según comentó. Allí conoció a Andrea, con quien enseguida conversó. La adolescente le contó su sueño, el mismo anhelo de muchas otras chicas de su edad: tener una fiesta de 15 años, con vestido y todo.

Andrea cumplió años el 7 de junio. La fecha pasó y el sueño no se cumplió. Pero Analía estaba decidida a que las cosas no se quedaran así. Contactó con sus amigas y posteó en sus redes sociales la historia de la quinceañera. Su pedido no era ambicioso, solicitaba colaboración para que alguien de buen corazón le prestara un vestido y un par de zapatos chatos de talla 39, que Andrea quiere calzar aunque no camina.

Una conmovedora catarata de solidaridad para Andrea

Este simple llamado, hecho con la expresa salvedad de que no se recibirían donaciones en metálico, desató una ola de solidaridad que no es inusual en la sociedad paraguaya, pero que nunca deja de emocionar. Y las redes sociales, que muchas veces son un puerta abierta por la que se cuelan el odio y la agresión gratuita, esta vez sirvieron como vehículo de amor. Enseguida aparecieron propuestas de decoradores, artistas, maquilladores, peluqueros, reposteros, djs; hasta de gente que se ofrecía a confeccionar el vestido y otras que querían prestarle el vestido que ellas mismas usaron en sus quince.

Todos los que quieren colaborar se suman a un grupo de WhatsApp en el que se coordinan los detalles para la fiesta, que ya tiene locación y fecha.

“La idea era hacerle una merienda acá con los chicos del albergue. Nunca me imaginé el alcance que esto tendría. Ahora Andrea va a tener la fiesta de sus sueños, en un salón, con vestido, zapatos, el vals y hasta música en vivo, porque tenemos una sorpresa para ella, de alguien a quien ella admira y quiere conocer, que prometió que estaría esa noche”, comentó muy emocionada Analía.

La pequeña sueña con ese día y la emoción está instalada también en los corazones de cada uno de los niños que se encuentra actualmente en el albergue y que estarán para acompañarla en esa noche especial. “Quieren ir a bailar y comer una rica torta”. Las familias que acompañan a los niños también se muestran muy entusiasmadas.

La fiesta está prevista para el próximo 23 de julio en el salón de eventos de un hotel ubicado en el centro capitalino.

Otras necesidades de Andrea

Analía señala que para la fiesta ya tienen todo, que no hace falta nada pero resalta que no hay que olvidar que Andrea debe seguir con el tratamiento y necesita pañales ya que se encuentra en silla de ruedas, consume una leche especial (Ensure), en su dieta figuran yogur y frutas y debe viajar por lo menos tres veces a la semana hasta San Lorenzo, que tiene su costo porque ella no puede viajar en colectivo.

“Si hay alguien que quiere apadrinar a esta pequeña, sería otro gran gesto de solidaridad. Yo agradezco tanta demostración de amor y solidaridad para con ella”, manifiesta Analía Trulls.