Estafan a familia que espera un corazón para Milan

Milan Alexander (4), un niño que fue diagnosticado a los cinco meses de vida con una miocardiopatía dilatada, una enfermedad en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo, necesita un trasplante.

Un estafador, aprovechando la situación familiar contactó con la madre y logró sacarle el poco dinero con el que contaba.

“El miércoles me llamaron desde un número, el 0975 364 780, el hombre se hizo pasar por el doctor Fernando Ferrer, de un sanatorio. Dijo que me quería ayudar porque estaba muy conmovido con el tema de Milan y que entendía todo lo que me esta pasando”, relató Andrea.

“Luego envía una primera ubicación en otro número de WhatsApp, el 0993 502 461. Y otra ubicación más para corroborar de que sanatorio era -el presunto médico-. El hombre dijo que me cargaría en la billetera 500.000 guaraníes”, explicó.

Escuche la voz del estafador de Milan Alexander:

Este es un fragmento de una de las llamadas que recibió Andrea Ovelar.

Por billetera y WhatsApp

También, siempre según lo relatado por Andrea, le dijo que necesitaba los datos de un número de Tigo. “Así que le paso el número de mi marido. El hombre me dice que quiere que entre a la ubicación. Así me sacan la contraseña de la billetera, el pin de la billetera”, consignó.

“Me estuvo dando fuerzas, hablando, y me dice ‘te voy a pasar en tu WhatsApp para que veas que todo es correcto, ahora quiero que veas tu billetera”, pero al hacerlo no puedo entrar a mi billetera y me dice que el pin es incorrecto”.

Así se esfumaron los G. 150.000 que había en la billetera. “Y después llamo a la empresa de telefonía y cuento lo que me pasó para recuperar el dinero. Y me dicen que el dinero fue movido de la cuenta. Todo fue muy rápido, ya no pude recuperar”, aseveró.

“El mismo señor vuelve a llamar el jueves y me dice, ‘metieron la plata en una caja de ahorro’, y lo único que quiere es que vuelva a entrar en la billetera para que vea. Le seguí la corriente”, afirmó.

Esta vez, “juntaron 3 millones de guaraníes entre varios médicos, y quieren que recargue con un 200.000 guaraníes mi billetera. Y que supuestamente va a figurar G. 3.000.000. Ahí yo no le hice más caso”, expresó la madre.

Milan espera un corazón

El pedido de Andrea es que “le den una oportunidad de vida a Milan, los órganos no van al cielo, que le permitan seguir estando con nosotros, jugando, que le permitan crecer al lado de su hermana”. El donante de Milan no debe tener más de 50 kilos.