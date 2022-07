Concierto de Tini: Expo da su versión sobre la denuncia de presunta estafa

Luis Fleytas Bogarín, coordinador adjunto de la Expo, dio su versión a ABC sobre el inconveniente ocurrido durante el show de Tini Stoessel en la Expo de Mariano Roque Alonso con varios fans que debían sacarse fotos con la artista argentina.

Una joven mencionó haber pagado unos G. 2.000.000 por la entrada al show, que también incluía 10 minutos para conocer a la artista; sin embargo, no la conoció en persona. Denunció que la organización priorizó a familiares de directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), entre ellos Sol Cartes.

Sobre la denuncia, Fleytas Bogarín justificó que la decisión de suspender la toma de fotos con la artista vino directamente de parte del mánager. “Estaba previsto dentro del programa conocer y sacarse fotos con Tini, pero el mánager mencionó que ya no se iba a permitir más fotos. Ese es el motivo por el cuál se cortó el programa”, relató.

Alegó que desde la organización de la Expo, no tenían la suficiente influencia sobre la decisión del mánager de Tini. Asimismo, aclaró que desde la organización se desconoce la determinación de suspender el momento de fotografías. “Sí lograron sacarse fotos las personas que tenían un acuerdo con la radio Disney”, agregó.

“No hubo prioridad”

Sobre el cuestionamiento de la presunta prioridad a familiares de directivos de la ARP, manifestó que eso no ocurrió. “No hubo prioridad en ningún momento”, aseveró.

Aclaró además que muchas fotos que se compartieron en las redes sociales no fueron sacadas en la Expo. “Muchos tuvieron acceso al hotel Bourbon, que no está dentro de lo que se tenía programado. Nosotros no tenemos nada ver y desconocemos qué es lo que hizo la artista fuera del evento en la Expo”, relató.

Devolvieron el monto de entradas a las personas afectadas

El organizador de la Expo detalló que, a pesar de este inconveniente, las personas lograron ingresar al VIP Tini con sus acompañantes de manera gratuita. “Algunos acompañantes que no tenían la entrada correspondiente fueron gratificados con la entrada extra”, relató.

Tras el incidente ocurrido, desde la organización decidieron la devolución total del importe por la entrada al evento a las seis personas que habían pagado para conocer a Tini. “Devolvimos el monto con las disculpas correspondientes. Ahora no queda ninguna persona afectada”, alegó.

Ya no dejarán sacarse fotos con artistas

Fleytas Bogarín confirmó que, para los próximos eventos, tendrán en cuenta esta desagradable experiencia. “Lamentamos de corazón lo que ocurrió. Para la próxima ya vamos a suspender esta oportunidad”, confirmó.

Más allá del inconveniente, el concierto de Tini en la Expo se calificó como exitoso. “A pesar de lo que ocurrió, el show fue muy aplaudido y compartido en las redes sociales”, finalizó.