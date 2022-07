Expo culpa al mánager de Tini por incumplimiento en concierto

Desde la Comisión directiva de la Expo de Mariano Roque Alonso reiteraron hoy su versión respecto a la presunta estafa dentro del marco del concierto de la artista argentina Tino Stoessel en nuestro país, donde varias personas denunciaron que no se cumplió con el “meet and greet” y no pudieron conocer a la cantante pese a haber pagado por ello. La organización culpó al mánager y dijo que siempre esos asuntos dependen del “humor del artista”.