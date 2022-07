Realizan ciclo de encuentros sociológicos: ¿Qué hacemos?

La Asociación Paraguaya de Sociología (APS) con el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES) organizan “¿Qué hacemos?”. Según informan es un encuentro entre y para sociólogos y sociólogas con el objetivo de informar sobre experiencias y resultados de trabajos como pueden ser una investigación, publicación, administración o planificación de un proyecto de sociología o de ciencias sociales. No pretende limitarse a resultados de investigaciones porque la vida del sociólogo no es solamente de investigación o docencia. El encuentro es abierto a sugerencias.

Lea más: Charlas en torno al olvido

“En resumen, es saber qué hacemos, cómo, con quienes, etc. También es responder a la siempre presente pregunta de alguien de afuera que, una vez que uno o una contó que es o estudia sociología, dice: ¿Y ustedes qué hacen?. Este espacio es un lugar para el intercambio generacional pues la sociología ya tiene en su andar más de 50 años de oficio en la investigación, en la docencia, y también en las publicaciones. Y la idea es que pueda existir un espacio para ese encuentro, que no se restringa solamente en lo académico si no también plante cuales son los desafíos en el oficio, en el trabajo que hacemos desde la sociología. Hoy ya existe una nueva generación de sociólogos formados por la Universidad Nacional, también en la Universidad Católica y otros que se forman en el extranjero, la idea es poder tener como asociación también un lugar de colegiado y de encuentros para intercambiar y analizar cuales son los desafíos hoy de la ciencias sociales en el Paraguay”, manifestó Diana García, presidenta de la Asociación Paraguaya de Sociología.

Lea más: Incertidumbre, consabida vivencia juvenil

Los encuentros es abierto a todo público. Y señalaron que los miembros honorarios de la asociación son Domingo Rivarola, Graciela Corvalán y Luis Galeano.