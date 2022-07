Lanzan serie de webinars gratuitos sobre becas para estudiar en el exterior

Las organizaciones AplicaPy y Becaspy anuncian en lanzamiento de su webinar sobre cómo aplicar a becas de idioma, intercambio, carreras de grado, maestrías y doctorados en diversas universidades de distintos países.

La serie de webinars se realizará desde el 01 hasta el 05 de agosto de este año entre las 18:00 a 20:00 a través de la plataforma zoom. Este tipo de actividad se realiza con el fin de promover la postulación a oportunidades que están disponibles para jóvenes paraguayos en el exterior.

A esta actividad se unen los exbecarios de Reino Unido, Estados Unidos, España, Taiwán, Japón, Turquía y otros países, además de representantes de distintas asociaciones para guiar a las personas interesadas a obtener becas. Los mismos brindarán detalles de distintos programas y compartirán sus experiencias con las variadas oportunidades de estudios.

Aclaran que se contará con un espacio especial en el que se debatirá con los becarios y exbecarios sobre la importancia del voluntariado para aplicar a becas, cómo buscar las becas y los programas adecuados de acuerdo al perfil del postulante y cómo manejar las finanzas mientras se estudia en el exterior.

En esta serie de webinars puede participar cualquier interesado en postular a becas en el exterior y desee conocer sobre los procesos de postulación. Primeramente deben inscribirse de manera gratuita ingresando al link.

Esta serie de webinars cuenta con el apoyo de las Embajadas de Estados Unidos de América, Japón y Taiwán. El Programa Nacional de Becas de Posgrados en el Exterior “Don Carlos Antonio López” (BECAL), Chevening Alumni Paraguay, Comité Paraguay Kansas, Fulbright Paraguay, APPG US Alumni, EducationUSA, Erasmus Mundus Alumni Paraguay, Fundación Carolina, Centro de Ex Becarios Monbukagakusho Paraguay, Asociación Paraguaya de Exbecarios de Taiwán, Access Program Paraguay, Becas Hayes, ex becarios de Turquía; ex becarios UGRAD, entre otros.

Ante cualquier consulta pueden hacerlo a través de la redes sociales de BecasPy y Aplicapy o través del correo paraguaybecas@gmail.com.