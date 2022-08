Estudiantes de Laureles se quejan del mal estado del camino

La falta de camino de todo tiempo en esta zona del país ya no es novedad, pareciera que los pobladores del sur de Ñeembucú, están destinados a vivir condenados en esta situación. Un grupo de estudiantes quedaron varados en un mar de arena en el trayecto de Laureles que une a la compañía Potrero Esteche, distante a unos 40 km de la ciudad.

Diariamente,12 estudiantes del noveno, primero , segundo y tercer año viajan en un minibus para asistir a clases en el Colegio Nacional " Virgen del Rosario” de Laureles ya que en Potrero Esteche no existe el nivel secundario.

Los estudiantes deben salir a las 11 de la mañana de sus casas para poder llegar a tiempo al colegio, un viaje que debe durar solo 60 minutos se convierte en una eternidad, debido a la cantidad de arena que existe durante todo el trayecto, el cual dificulta que el móvil transite en forma continuada.

Los estudiantes comentaron que diariamente salen a las 17:20 del colegio, y que normalmente deberían de llegar a las 18:20 hs, pero llegan a las 23:20 a sus casas.

La estudiante María Roldán, comentó a ABC Color que ya no quieren callar esta situación “Queremos hacer un reclamo por nuestro camino, como estudiantes nos duele lo que estamos pasando, tuvimos que bajarnos a empujar varias veces nuestro minibus por que nos quedamos estancados por culpa de la arena” dijo indignada la estudiante.

“Queremos camino de todo tiempo, es por eso que muchos de nuestros amigos, compañeros estudiantes emigraron de la zona en busca de mejores oportunidades, algunos se trasladaron de colegios y otros sencillamente abandonaron y fueron a buscar trabajo, nuestra situación es muy difícil, pedimos a las autoridades que nos den una solución definitiva” dijo la joven estudiante.

Insistió en que lo único que quieren es un camino en buen estado para llegar a tiempo al colegio y a sus casa " Por lo menos un camino con buen ripio queremos” manifestó Maria Roldan.

El Intendente municipal Fermín Candia, manifestó que cada mes están están haciendo el perfilado del camino con maquinarias contratadas por la municipalidad “Lamentablemente nuestro terreno es así, pero estamos haciendo el esfuerzo de realizar los trabajos de perfilados, contratar una maquina así nos sale carísimo, 500 a 600 mil guaraníes por hora trabajan los operarios, pero estamos haciendo el esfuerzo " reiteró el jefe comunal.

Según el intendente, el arenal no tiene solución. Cuando llueve se afloja la tierra por lo que no se puede transitar, y en tiempo de sequía la arena es muy pesada, se quejo Fermín Candia.

Consultado si el MOPC no está a cargo del mantenimiento de los caminos vecinales, el intendente expresó que si “Están a cargo de ellos, pero hace años que no realizan el mantenimiento, el camino que viene de la compañía Medina, Apipé y Potrero Esteche están a cargo del MOPC, pero hace tiempo que no realizan el mantenimiento " explicó.

Por su parte el Ing. Pedro Cantero, responsable del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del distrito 12 Ñeembucú, reconoció que el mantenimiento de los caminos vecinales está a cargo del MOPC, pero que por ahora se encuentran atrasados debido a la falta de maquinarias “Esta semana reparamos una motoniveladora y estamos agendando para realizar todos los trabajos atrasados” explicó.

Manifestó que el próximo lunes comenzarán los trabajos en la zona de Potrero Esteche, pero primero trabajarán en la zona de Tacuaras, Guazú Cuá y Zanjita. Con relación al camino que une Potrero Esteche con Laureles, dijo que en ese tramo no tiene opción “Nosotros despejamos con la maquinaria, colocamos en el borde la arena pero por la sequía se vuelve a caer. Necesitamos material más sólido y eso no tenemos en el departamento, solamente en la ciudad de San Ignacio Misiones existe una cantera y de ahí hay que traer el ripio” señaló.