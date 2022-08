Mades busca desbloquear uso de US$ 18,6 millones de Fondos Verdes

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) busca el desbloqueo de US$ 18,6 millones proveniente del Fondo Verde para el Clima. Se trata de recursos que deben ser utilizados únicamente en la ejecución de proyectos ambientales, según la directora de Planificación Estratégica del Mades, Graciela Miret.

Añadió que el dinero, que debe ser administrado por la cartera de estado, actualmente no está disponible debido a que necesita de una ley que indique la forma de utilizarlo. “No hay un monedero (fondo o caja local) donde se pueda bajar ese dinero. Mientras no haya una ley, Hacienda no puede permitirnos su recepción”, refirió Miret.

Los US$ 18,6 millones son parte de los US$ 50 millones que están a disposición de Paraguay como reconocimiento por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero lograda por el país entre los años 2015 y 2017.

Miret explicó que del total destinado a nuestra nación, US$ 6 millones están en poder del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), US$ 6,8 millones en la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y US$ 17,8 millones en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De acuerdo a la directora del Mades, estos últimos recursos, que sí están disponibles, deben utilizarse para la implementación de acciones de la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible, contemplado en el proyecto Paraguay + Verde.

Habilitación de fondo verde depende del Ejecutivo

Según Graciela Miret, la habilitación del fondo local está en manos de la Presidencia de la República, mediante un decreto. Esto será posible tras el análisis del proyecto de creación, un documento que fue trabajado por técnicos del Mades con el apoyo del Ministerio de Hacienda, la Cancillería y la Secretaría Técnica de Planificación (STP).

Miret refirió que Hacienda sugirió algunas correcciones del borrador, que será trabajado en una reunión interna del Mades el próximo martes 16 de agosto. Posteriormente, entre el miércoles y jueves siguientes, se prevé una última verificación con profesionales de la cartera financiera, para entregarlo al Ejecutivo.

De lograr una respuesta satisfactoria, el Mades deberá trabajar en la preparación de manuales, procedimientos de transferencia, los tipos de proyectos que podrán postularse para acceder a los fondos, además de una consulta a todos los sectores involucrados (oenegés, sector productivo, industrial, etc.) para lograr un proceso participativo.

La directora de planificación enfatizó que el dinero no es para la cartera ambiental y que el objetivo sería el desembolso de US$ 1 millón por año para diversos proyectos de desarrollo sustentable.