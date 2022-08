Nueva sede del Mades costará US$ 6,7 millones de fondos verdes

La construcción de la nueva sede del Ministerio del Ambiente (Mades) debería iniciar dentro de dos meses “si no hay contratiempos”, según el representante del PNUD, Rafael Gadea. Confirmó que el edificio costará US$ 6,7 millones y será financiado con parte de los US$ 50 millones otorgados por el Fondo Verde para el Clima.