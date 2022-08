Prosigue la búsqueda del desaparecido tras colisión de embarcaciones en Paso Patria

El accidente fluvial se produjo en mañana de este sábado, cuando cientos de personas aficionadas a la pesca se encontraban en medio del río Paraná. Un remolcador que responde al nombre Kyrios, proveniente del puerto de San Lorenzo-Argentina, cruzaba por la zona con destino a Asunción, cuando colisionó contra una pequeña embarcación.

Según el relato de los testigos, desde lejos el remolcador avisaba con la bocina que estaba acercándose al lugar donde se encontraban los pescadores, todos salieron menos una embarcación que responde al nombre Thunder lll con matricula 45751-D en el cual se encontraban los señores Manuel Bogado, Carlos Wessley y Ruben Hut, este último se encuentra desaparecido.

Lea más: Un desaparecido en Paso de Patria tras colisión de embarcaciones

Mientras que Carlos Wessley fue trasladado al Hospital de Paso de la Patria y Carlos Bogado al Hospital escuela de Corrientes. Todos son oriundos de la ciudad de Obligado departamento de Itapúa.

El remolcador Kyrios, con 12 barcazas, fue demorado en el km 5 zona del río Paraguay por orden de la Armada Paraguaya, hasta que se realicen todos los procedimientos de rigor.

Según un testigo del accidente Mario Fernández, oriundo de la ciudad de Villarrica, se encontraban más 30 pequeñas embarcaciones en medio de río participando de la jornada de pesca cuando de produjo el accidente. “No se por qué no salieron a tiempo, estaban en el medio del canal, el barco tocó la bocina y los demás salieron pero ellos no, realmente no se que les pasó”, relató el testigo.

Agregó que desconoce si no les arrancó el motor o quedaron anclados, puesto que fue muy sospechosa la manera en que ignoraron la embarcación de gran porte.

Búsqueda en conjunto

Personales de la prefectura naval de Paso de Patria y de Argentina siguen en la búsqueda del desaparecido Rúben Hut, según informó el Capitán Carlos Barreto, jefe de la Prefectura de Paso Patria, zona de confluencia. Pese a que cerca de las 16:00 corrían rumores con respecto a la aparición de la víctima, el dato fue descartado por el capitán Barreto y los trabajos de rescate continúan.

El mismo detalló que el remolcador es de bandera paraguaya y traía 12 barcazas, además de fertilizantes. El accidente se produjo ya en territorio argentino.

A medida que pasan la horas familiares de las personas accidentadas van llegando hasta la prefectura naval de Paso de Patria, el primero en llegar fue el hijo de Carlos Wessley, Fernando Wessley, quien se encuentra esperando la autorización de los gendarmes argentinos para cruzar la frontera y llegar hasta el hospital donde se encuentra su padre internado. El mismo relató que su papá siempre sale a pescar y que es la primera viaja a Paso Patria.

En esta zona del país, cada fin de semana y sobre todo los “feriados largos” llegan cientos de turistas y en especial los aficionados a la pesca. Los lugares preferidos por los pescadores son Cerrito, Ita Corá y Paso de Patria.