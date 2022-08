Becas a Taiwán 2022: 55 jóvenes paraguayos irán a capacitarse en país asiático

Jóvenes de diversos puntos del país recibieron hoy 55 becas de la Embajada de la República de China (Taiwán) para estudiar carreras universitarias, maestrías o doctorados, en 140 universidades públicas y privadas de ese país. También se entregaron becas para el estudio de chino-mandarín.

“Son cuatro tipo de becas (...) Entre ellos hay estudio de posgrado, más de ciencia, que es ICDF (Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán); también hay 12 para estudiar chino mandarín, para estudiar seis meses, y dos becas de maestría para estudiantes de la Policía de Paraguay. Unas 39 becas son del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo beneficiario puede optar por estudiar una carrera universitaria, maestría o posgrado”, indicó el embajador José Chih-Cheng Han.

Agregó que los beneficiarios que estudiarán carreras largas recibirán adiestramiento de un año en chino mandarín. El requisito primordial para acceder a las becas fue el dominio del inglés, ya que la entrevista de selección de postulantes fue netamente en ese idioma.

El embajador manifestó que están trabajando en el diseño de más becas, que no contemplen el conocimiento de inglés, teniendo en cuenta que estudiantes de zonas remotas del país no acceden a este idioma. Igualmente prevén crecer progresivamente en el número de plazas para que más paraguayos tengan la oportunidad de capacitarse en el exterior.

Camila Delgado, radicada en Ciudad del Este y beneficiada con la beca de idiomas, manifestó estar muy feliz de quedar seleccionada. “Me siento nerviosa, emocionada, me quedo en blanco, porque la verdad no me esperaba esta oportunidad. Cuando recibí la nota de que me seleccionaron me quedé con los ojos cuadrados y la boca abierta”, expresó.

El programa de becas de la embajada de Taiwán inició en 1991 y a la fecha ya entregó 550 oportunidades de estudio a 200 jóvenes paraguayos.