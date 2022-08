Colegio SEK alega morosidad y niega persecución a padres

Ante la circulación de una nota en la que se notificaba a un grupo de padres de que sus hijos ya no serían matriculados en la institución, el Colegio SEK de Lambaré emitió un comunicado donde indica que esta decisión de no renovar las inscripciones se da en su mayoría por morosidad y no así por una “persecución” a los tutores que se habían movilizado ante los presuntos casos de abuso sexual que se denunciaron.